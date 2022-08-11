Назван способ снизить риск повторного инфаркта

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказал, что поможет пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизить риск развития повторного инфаркта и ранней инвалидизации, передает Zakon.kz.

По данным российского регистра пациентов с ишемической болезнью сердца, препараты с доказанной эффективностью (статины, антиагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента) при поступлении в кардиологический стационар принимали всего 15% пациентов, при выписке – 69%, а в дальнейшем, через четыре года и семь лет наблюдения, 41% и 35%, соответственно.

Как отметил в беседе с РИА Новости специалист, чаще всего это связано с низкой приверженностью пациентов лечению и с прекращением приема препаратов при первых признаках улучшения самочувствия.

За этими цифрами низкой приверженности лечению стоит неутешительная статистика повторных инфарктов миокарда, ранней инвалидизации, прогрессирования сердечной недостаточности. Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто

По словам эксперта, сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на положительную динамику, по-прежнему остаются основной причиной смертности во всем мире.

Как подчеркнул Шляхто, большинство сердечно-сосудистых заболеваний – это хронические состояния, поэтому соблюдение рекомендуемого режима приема препаратов, даже в условиях улучшения состояния здоровья, является чрезвычайно важной задачей, направленной на снижение частоты развития грозных осложнений.

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