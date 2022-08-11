Продажа дизтоплива по высоким ценам: компания незаконно обогатилась на 74 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Казахстане выявлен факт злоупотребления монопольным положением одного из операторов, призванного осуществлять поставку удешевленного дизельного топлива по заявкам сельхозтоваропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

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