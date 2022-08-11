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Продажа дизтоплива по высоким ценам: компания незаконно обогатилась на 74 млн тенге

Продажа дизтопливо по высоким ценам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане выявлен факт злоупотребления монопольным положением одного из операторов, призванного осуществлять поставку удешевленного дизельного топлива по заявкам сельхозтоваропроизводителей, сообщает Zakon.kz.
В период 2020-2021 гг. из 12,5 тыс. тонн дизельного топлива, полученного по льготной цене, ТОО реализовало в адрес сельхозтоваропроизводителей только 10,3 тыс. тонн. Агентство по финансовому мониторингу

По информации агентства, остаток в объеме 2,2 тыс. тонн ТОО продавало по монопольно высоким ценам через сеть своих АЗС, получив незаконный доход в сумме 74,4 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

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Анастасия Стативкина
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