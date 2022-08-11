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В МВД через SMS обратились к казахстанцам

МВД мошенники казахстанцы Фото: pixabay
В Министерстве внутренних дел начали рассылать SMS профилактического и предупредительного характера. В ведомстве считают, что передача информации об участившихся фактах мошенничества позволит оперативно информировать широкий круг граждан, сообщает Zakon.kz.

МВД мошенники казахстанцы

Фото: пресс-служба МВД РК

МВД призывает граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности:

  • ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

  • никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

  • не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

  • не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

  • для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т.д.;

  • не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в spam-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

  • регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

  • чаще проверять движение денег на своих счетах.

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