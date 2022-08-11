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Новый штамм коронавируса «русский дельтакрон» обнаружили ученые

ученые, Россия, коронавирус Фото: pixabay
При исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, — гибрид «омикрона» и «дельты», передает Zakon.kz.

Опасность «российского дельтакрона» еще предстоит изучить, рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Штамм коронавируса «Дельта» был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время был доминирующим в большинстве стран мира. Однако в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм «Омикрон», впервые выявленный в Южной Африке.

В итоге именно этот штамм, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на «Омикрон» приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19.

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