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Боеприпасы, оружие и электрошокеры – какие запрещенные предметы хотели ввезти в РК

какие запрещенные предметы хотели ввезти в РК Фото: pxhere
Пограничная служба КНБ РК напоминает гражданам об ответственности за перевозку через государственную границу запрещенных предметов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

С начала текущего года Пограничной службой КНБ при попытках провоза через границу изъято более 170 единиц боеприпасов, свыше 8 тыс. единиц холодного оружия и электрошокеров, пресечено два факта вывоза охолощенного оружия.

Только за последнюю неделю в ходе досмотровых мероприятий при проведении пограничного контроля выявлено 60 охотничьих и 6 травматических патронов, два ножа кустарного производства. Пресс-служба КНБ РК

По информации ведомства, во всех случаях задержанные лица и транспорт переданы в органы внутренних дел по компетенции для принятия процессуальных решений.

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