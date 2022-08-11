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В букмекерских розыгрышах выигрывают только свои?

успешный игрок в бассейне Мальдивы Фото: Parimatch
Букмекерские компании нередко проводят крупные промоакции с весьма заманчивыми призами. Бытует мнение, что победители подобных розыгрышей на самом деле являются подставными лицами.

Чтобы развеять этот миф, Parimatch поделился интервью с успешным игроком, который выиграл поездку на двоих на Мальдивские острова.

В первую очередь стоит упомянуть, что это действительно миф. Использовать актеров или подставных лиц в качестве победителей чревато репутационными рисками и обвинениями в мошенничестве. Букмекерам выгоднее и интереснее, чтобы пользователи участвовали, выигрывали призы, были лояльны и мотивированы. К примеру, даже в правилах и условиях розыгрыша в Parimatch есть пункт, который запрещает родственникам и близким сотрудников принимать участие в акциях.

В июне этого года Parimatch провел масштабную акцию, в рамках которой каждую неделю в прямом эфире разыгрывались путевки на двоих в райский уголок на Мальдивах. Счастливым обладателем поездки стал 50-летний грузчик из Нур-Султана Сергей Поливцев.

В период пандемии Сергею, как и многим работникам общепита, неожиданно пришлось сменить сферу деятельности.

Я всю жизнь работал в ресторанном бизнесе. Потом случился ковид и внес корректировку в мою жизнь, причем серьезную. На данный момент я подрабатываю в компании, которая занимается организацией погрузочных услуг. Фактически грузчиком. Вы не поверите, но грузчик едет на Мальдивы!

Мальдивы спорт ставки

Фото: Parimatch

Для Сергея ставки на спорт — приятное времяпровождение и яркие эмоции, помогающие внести разнообразие в жизнь и отдохнуть от рутины.

Я выбрал для себя игру на прогнозы, чтобы получить новые эмоции от просмотра спортивных событий, почувствовать себя причастным к результату, добавить в жизнь драйва. У мужчин должны быть свои маленькие радости. Главное, чтобы они не вредили семье. Parimatch для меня самая удобная платформа. Формат ставок, величина коэффициентов, скорость расчета, отзывчивость службы поддержки – меня устраивает абсолютно все.

Прежде Сергей никогда не выигрывал, поэтому, как и большинство победителей крупных розыгрышей, не сразу поверил в свою удачу. Он никогда не был за границей, поэтому поездка на Мальдивы стала особенным подарком.

Игроки, как никто, понимают радость победы, когда твои усилия не пропали даром. Как сказал один мой знакомый: «Вы притянули эту ситуацию. Вы хотели этого, и у вас получилось». Для наших друзей и родственников это тоже был шок. Они удивились бы даже, если бы мы запланировали поездку, а тут такая неожиданность. Я счастлив!

пляж Мальдивы

Фото: Parimatch

Отдыхать Сергей отправился вместе с супругой. Перед отъездом они посмотрели множество увлекательных видео на Youtube о Мальдивах со сноркелингом, дайвингом, прекрасными видами и окончательно убедились, что отправляются в «рай на Земле».

Смотрите полное интервью Сергея Поливцева и заряжайтесь позитивными эмоциями игрой на Parimatch. На его месте можете оказаться вы!

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