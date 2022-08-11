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Убийство бизнесмена в Уральске: подозреваемые арестованы

Убийство бизнесмена в Уральске: подозреваемые арестованы Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Двух подозреваемых в убийстве уральского бизнесмена Еркина Мухангалиева арестовали на два месяца, передает Zakon.kz.

Как говорится в материале портала «Мой город», в специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя Департамента полиции ЗКО об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды.

Санкцией судьи Исмаиловой Руслан Кожантаев и Турлан Амангельды арестованы на два месяца. Другими словами, во время следствия обвиняемые будут находиться под стражей, – говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что 6 августа подозреваемые, находясь в здании караоке-ресторана «Рахат Лукум», встретились с владельцем заведения Еркином Мухангалиевым. Между ними возник конфликт. Кожантаев достал свой складной нож и нанес ему не менее трех ударов в жизненно важные органы в область шеи и грудной клетки. В этот момент стоящий рядом Амангельды достал из барсетки нож и, угрожая им, преградил путь администратору заведения.

Мухангалиев попытался выпрыгнуть из открытого окна, а Кожантаев нанес ему еще несколько ударов в поясничную область. Далее раненый бизнесмен побежал на парковку напротив Центрального стадиона, подозреваемые догнали его. Амангельды повалил его на землю и несколько раз нанес ему удары ногой по туловищу, Кожантаев нанес Мухангалиеву еще не менее шести ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Кожантаев и Амангельды скрылись с места преступления.

По заключению эксперта, причиной смерти Мухангалиева стали колото-резаные раны шеи, грудной клетки, поясничной области, повреждение левой сонной артерии, правой почки и переломы лобных костей.

  • Руслан Кожантаев не согласился с доводами следствия и заявил, что у него есть две жены, одна из которых находится на последнем месяце беременности, дети и дом, и попросил суд не арестовывать его на два месяца.

  • По словам Турлана Амангельды, Кожантаев оказывал на него давление, и он был вынужден в тот день находиться вместе с ним.

Как отмечается, оба обвиняемых ранее не были судимы.

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Убийство бизнесмена в Уральске: появились фото и видео с места задержания подозреваемых

Напомним, 6 августа около 20:00 в Уральске на парковке возле городского парка культуры и отдыха был убит 49-летний бизнесмен Еркин Мухангалиев. В совершении данного особо тяжкого преступления подозреваются двое мужчин, на поиски которых был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО и приданные силы. Полицией была распространена ориентировка, а также названы имена подозреваемых – Руслан Кожантаев 1991 г.р. и Турлан Амангельды 2001 г.р.

8 августа в ДП ЗКО назвали мотив убийства. На основании свидетельских показаний основной мотив убийства – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы.

Позднее стало известно, что подозреваемых в убийстве бизнесмена задержали.

Утром 9 августа на месте трагедии был проведен следственный эксперимент.

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