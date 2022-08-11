Казахстанцы вернулись к допандемийным стереотипам – эксперт

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александр Гуляев отмечает, что основная масса населения так и не сформировала профилактические привычки против коронавируса, передает Zakon.kz.

Эксперт предупреждает, что не следует распространенный в настоящее время штамм «Омикрон» воспринимать как «легкий». Он напоминает: каждый пятый человек в возрасте от 18 до 64 лет получает хотя бы одно заболевание, которое может быть связано с коронавирусом.

На сегодняшний день в Казахстане временно зарегистрировано 10 вакцин, предназначенных для профилактики коронавирусной инфекции, от производителей таких стран, как Китай, Россия, Бельгия, Франция, Испания, а также две вакцины отечественного производства. 6 из них разрешены для детей с 12 лет, одна – с 5 лет. 9 вакцин имеют временную регистрацию с различными сроками действия, одна вакцина получила регистрационное удостоверение сроком на пять лет.

В настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны три вида вакцин – QazVac (Казахстан), Sinopharm (Китай) и Pfizer (США).

– В июле количество заболевших начало плавно расти, Нур-Султан продолжает оставаться в «желтой зоне». Изменились ли, на ваш взгляд, поведение, мышление, ответственность населения с момента самой первой волны коронавируса? О каких мерах профилактики стоит напомнить казахстанцам?

– Мне кажется, что поведение основной массы населения в настоящее время вернулось к допандемийным стереотипам. К сожалению, привычка особого поведения в условиях пандемии, очевидно, пока не сформировалась.

В связи с этим, несмотря на существенную усталость в поддержании профилактических мер, необходимо напоминать людям, во-первых, о том, что пандемия продолжается и, скорее всего, будет продолжаться неизвестное время; во-вторых, эффективные средства лечения пока недоступны; в-третьих, профилактика должна базироваться на поддержании защитного уровня антител – это могут обеспечить вакцинация и периодическая ревакцинация; в-четвертых, при повышении риска очередной волны и в зависимости от решений главного государственного санитарного врача должны действовать социальные и индивидуальные меры предупреждения заражения себя и окружающих.

– Как правильно стоит относиться к «Омикрону», насколько он опасен по сравнению с «Дельтой»?

– ВОЗ предупреждает, что этот штамм не следует воспринимать как «легкий». «Омикрон» имеет больше мутаций, чем другие штаммы, эти мутации делают вирус более трансмиссивным и способным ускользать от иммунной системы и вакцин.

Предварительные наблюдения на начало этого года свидетельствуют о том, что «Омикрон», в отличие от «Дельты», вызывает менее тяжелое течение заболевания. Но для окончательных выводов необходимо больше данных. Исследования в настоящее время продолжаются, и информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

Следует признать: достоверно оценить летальность того или иного патогена сложно. Особенно вероятно это потому, что новый штамм намного проще заражает детей и подростков. Они, разумеется, болеют легче, чем пожилые, поэтому получается, что на 100 переболевших погибших после «Омикрона» меньше, чем после «Дельты». Но все еще нельзя исключить, что общая смертность от него не будет ниже – просто потому, что он заразит в несколько раз больше людей, чем могла заразить «Дельта».

Однако вакцинация и соблюдение мер предосторожности, таких как воздержание от посещения людных мест, дистанцирование и ношение масок, имеют решающее значение для предотвращения распространения COVID-19. Ведь мы уже знаем, что эти меры были эффективны против других вариантов вируса.

– Какова наиболее эффективная комбинация вакцин против коронавирусной инфекции с учетом новых видов мутаций?

– Комбинированное использование вакцин (вакцинация – ревакцинация разными вакцинами) на основе теоретических гипотез может считаться обоснованным и желательным, но далеко не обязательным. Однако клинической доказанности этого пока нет.

– Есть ли информация, позволяющая делать вывод о том, какая очередность вакцин от коронавируса по их типу более или менее эффективна? Что дает ревакцинация?

– Результаты прямых сравнительных клинических исследований эффективности вакцин разных типов пока неизвестны. Косвенные сравнения – по эпидемиологическим данным – только начинают появляться и пока не имеют клинического значения. Сравнения различных вакцин по результатам доклинических исследований проводятся и используются иногда компаниями производителями, но не могут считаться корректными.

Ревакцинация – введение вакцины после первичной вакцинации с целью поддержания высокого уровня антител и клеточного иммунитета, полученного после вакцинации. Как известно, иммунитет после применения любой из современных вакцин снижается со временем. Не у всех людей, но у большинства. Контрольной точкой считается шесть месяцев. Предполагается, что клеточный иммунитет сохраняется долее, но для поддержания основного гуморального иммунитета требуется ревакцинация.

– Ранее заявлялось, что в Казахстане разрабатываются 5 различных вакцин, из которых одна вакцина прошла клинические исследования, а также «полевые» испытания в реальных условиях. Проводится ли дальнейшая разработка новых вакцин в нашей стране?

– В Казахстане разработана и исследована вакцина инактивированного типа. В настоящее время в соответствии с планом идут разработка и клинические исследования вакцины субъединичного типа. Данный тип вакцин отличается использованием только специфических фрагментов вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. В качестве субъединиц могут использоваться белки или сахара. Большинство вакцин, применяемых в календаре детских прививок, являются субъединичными и защищают от таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.

– Какова эффективность вакцин против «Омикрона», в частности, мРНК-вакцин, векторных, инактивированных?

– Судя по публикациям, эффективность ранее разработанных на основе уханьского штамма коронавируса вакцин при появлении подтипа «Омикрон» несколько снизилась. Уменьшилась способность предотвращать процесс заражения, но сохранилась способность предотвращать тяжелое течение. Принципиального различия по вакцинам здесь не наблюдается. Разрабатываемые варианты вакцин с использованием новых подтипов коронавируса уже проходят исследования и находятся на стадии регистрации.

– Насколько эффективны пероральные вакцины от COVID-19?

– Так называемая мукозальная вакцина (интраназальная или интратрахеальная) теоретически могла бы иметь существенно больший потенциал ввиду активации иммунитета слизистых оболочек тканей, которые являются входными воротами инфекции. Такие типы вакцин тестируются в настоящее время. Некоторые компании, например, Vaxart, объявили о пероральной рекомбинантной вакцине-кандидате от COVID-19, нацеленной на коронавирус SARS-CoV-2. Принцип тот же – дополнительная стимуляция иммунитета слизистых оболочек.

– Многие страны продолжают считать ношение масок эффективной профилактической мерой. Эффект ношения масок против заражения коронавирусом существует?

– Из имеющихся результатов исследований можно сделать вывод для системы здравоохранения: постоянное ношение удобной, хорошо сидящей маски для лица или респиратора в закрытых общественных местах, помимо своевременного проведения рекомендуемых прививок от коронавируса, защищает от заражения SARS-CoV-2; респиратор обеспечивает наилучшую защиту.

– Известно ли в настоящее время, какие генетические особенности человека определяют течение болезни неиммунного человека по степени тяжести?

– Действительно, генетика хозяина также может иметь значение. Хотя именно клинические факторы влияют на вероятность заражения SARS-CoV-2 и тяжесть вызванного им заболевания.

Могу сказать, что идут крупномасштабные исследования генетики COVID-19. Сообщают о 13 значимых для всего генома локусах, связанных с инфекцией SARS-CoV-2 или тяжелыми проявлениями коронавируса. Наряду с последующими исследованиями эти результаты расширят наше понимание этиологии заболевания и предоставят способы лечения COVID-19.

– Каковы сейчас последствия перенесенной коронавирусной инфекции: по каким видам болезней возрастает вероятность их развития?

– Понимание «постковидного синдрома» еще формируется. По данным клиники Mayo Clinic, в период от одного месяца до одного года после заражения COVID-19 каждый пятый человек в возрасте от 18 до 64 лет получает, по крайней мере, одно заболевание, которое может быть связано с ним. Среди людей в возрасте 65 лет и старше каждый четвертый имеет хотя бы одно заболевание, которое может быть связано с коронавирусной инфекцией.

– Часто после вакцинации или ревакцинации люди испытывают слабость, температуру, боль в мышцах в более позднем периоде, чем три дня, и в результате делают вывод о том, что больны из-за прививки. Почему этот вывод является заблуждением и какова причина подобных ситуаций?

– Реакция на вакцинацию, безусловно, индивидуальна, довольно редко симптомы недомогания могут сохраняться более трех дней. Побочные эффекты – это нормальные признаки того, что тело выстраивает защиту. Они могут влиять на способность заниматься повседневными делами и должны исчезнуть через несколько дней. Боль в месте укола – покраснение, припухлость – относится к стандартным реакциям после вакцинации от коронавируса, так же как и в теле – слабость, головная боль, боли в мышцах, озноб, жар, тошнота. Побочные эффекты указаны в инструкциях по применению вакцин.

Заболеть инфекцией после прививки невозможно, поскольку вводятся или убитые вирусы (инактивированные вакцины) или частицы вируса (субъединичные). Сама вакцина не увеличивает риск заражения, единственное, можно сказать, что проведение вакцинации в центрах, где не соблюдаются правила профилактики и могут быть скопления людей, потенциально уже инфицированных в период пика заболеваемости, может представлять некоторую опасность. Мое личное мнение – вакцинироваться необходимо при наличии угрозы заражения, не откладывая это дело до спада заболеваемости.

Если была тяжелая аллергическая реакция на вакцину, независимо от ее типа, ревакцинироваться опасно. Этого делать не следует.