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Когда сотрудницам СМИ выплатят положенные декретные

Когда сотрудницам СМИ выплатят положенные декретные Фото: pixabay
В Министерстве информации и общественного развития Казахстана рассказали, когда журналисты получат положенные им декретные выплаты, передает корреспондент Zakon.kz.
Соответствующий закон «Об изменениях и дополнениях в законы РК о волонтерской деятельности, благотворительности, НПО» был подписан 4 июля. Его вступление в силу предусмотрено в течение 60 дней для принятия необходимых нормативно-правовых актов. Предполагается, что 4 сентября закон вступит в силу, после этого процесс выдачи декретных начнется. Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР Мадияр Кожахмет на брифинге в СЦК

Он отметил, что Министерство труда и соцзащиты населения совместно с Министерством информации и общественного развития до введения закона должны принять необходимые нормативно-правовые акты.

Я думаю, что после 4 сентября все будет, – заверил Мадияр Кожахмет.

Напомним, в 2020 году частные СМИ были освобождены от уплаты пенсионного, подоходного и социального налогов из-за пандемии коронавируса сроком на семь месяцев. Из-за этого многие журналисты после получили урезанные декретные выплаты.

Решить проблему в Министерстве информации и общественного развития обещали к концу 2021 году. После эту поправку внесли в закон «Об изменениях и дополнениях в законы РК о волонтерской деятельности, благотворительности, НПО».

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