Насколько безопасны аттракционы в Казахстане

Каждое лето в нашей стране растут случаи травматизма людей, пострадавших от неисправности аттракционов, но вопрос безопасности по-прежнему остается открытым. Корреспондент Zakon.kz разбирался, как часто проверяют карусели и насколько они могут быть опасны для жизни.

В социальных сетях нередко можно наткнуться на посты казахстанцев, в которых они жалуются, в частности, на состояние аттракционов в парках.

Люди считают, что большую часть каруселей уже давно пора отправить на свалку, поскольку на многих аттракционах катались еще родители сегодняшних детей. Есть «железные великаны», которым уже по 30-40 лет, и их техническое состояние вызывает массу сомнений у отдыхающих.

При этом цены на такие аттракционы в стране весьма завышены, и после посещения их не всегда можно остаться довольным.

По информации паблика zello_atyrau, в этом году в новом детском развлекательном центре «Керемет» в Атырау произошло ЧП. Один из аттракционов с детьми при запуске резко остановился, а позже сорвался вниз.

«Дети пострадали, но несильно. Сначала их на карете скорой помощи отвезли в областную детскую больницу, позже отпустили домой», – говорится в сообщении.

Тогда правоохранители Атырау заявили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

Также сообщается, что аттракцион простаивал больше года и был введен в эксплуатацию только в 2022 году.

И таких случаев по всей стране достаточно. Как правило, все городские парки (по республике) со всем содержимым принадлежат частным организациям. По идее, хозяин парка или отдельного комплекса аттракционов должен быть сам заинтересован в безопасности своих посетителей. По правилам эксплуатации техническое состояние аттракционов должно проверяться ежемесячно. И, соответственно, ответственность за это несет непосредственно владелец развлекательного аттракционного комплекса.

На запрос « Zakon.kz », кто проверяет карусели в Казахстане и с какой периодичностью, ответил главный эксперт Управления по государственному надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств МЧС РК Саин Даулетов.

Аттракционы согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской защите» не признаются опасными производственными объектами и не являются объектами регулирования в области промышленной безопасности. Согласно Закону Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», местные исполнительные органы обеспечивают соблюдение национальных стандартов, а также осуществляют контроль за безопасной эксплуатацией аттракционов, эксплуатируемых на объектах социальной инфраструктуры. В свою очередь безопасная эксплуатация аттракционов регулируется национальным стандартом СТ РК 3359-2019 «Безопасность аттракционов. Требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов» (положение Технического регламента ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ТС 038/2016). Саин Даулетов

По словам главного эксперта, местные исполнительные органы обеспечивают соблюдение национальных стандартов, а также осуществляют контроль за безопасной эксплуатацией аттракционов, эксплуатируемых на объектах социальной инфраструктуры.

– Если при эксплуатации аттракционов произошла поломка и есть пострадавшие, кто в таком случае несет ответственность?

Требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов, общее руководство и ответственность за состояние безопасности эксплуатируемых аттракционов несет владелец или руководитель эксплуатирующей организации, независимо от формы собственности, которые обеспечивают безопасность посетителей и персонала, обслуживающего аттракционы. А именно – путем проведения необходимых организационных и технических мероприятий по безопасности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящего стандарта. Саин Даулетов

При сдаче аттракционов в аренду ответственность за безопасность посетителей и обслуживающего персонала возлагается на руководителя организации-арендатора.

О вопросе срока службы аттракционов, согласно приложениям 5 и 6 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов (ТР ТС ЕАЭС 038/2016), назначенный срок службы (назначенный ресурс) аттракционов определяется изготовителем. Саин Даулетов

Также в профильном ведомстве озвучили, в каких случаях специалисты проверяют аттракционы на безопасность: