Краденые у алматинцев телефоны отправляли в Бишкек
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Международный канал сбыта краденых телефонов был пресечен полицейскими Алматы, сообщает Zakon.kz.
В криминальной полиции сообщили, что это результат оперативных мероприятий по разоблачению фигуранта, занимающегося скупкой и дальнейшим сбытом краденых сотовых телефонов.
У него работала своя схема. Гражданин П. наладил взаимодействие со своим кыргызским «коллегой»: наш соотечественник отправлял ему краденые в Алматы сотовые телефоны, взамен получал гаджеты, что были похищены у жителей Бишкека. Оперативники, командированные в Бишкек, привезли оттуда 278 мобильных устройств разных моделей, похищенных в нашем городе. Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов
Возвращенные сотовые телефоны сотрудники Управления дознания проверяют на принадлежность по уголовных делам, расследуемым в Алматы.
Буквально накануне пятерым алматинцам были возвращены похищенные телефоны. Мобильные устройства, как выяснилось, украли у них в общественном транспорте и на автобусных остановках. Эти граждане стали жертвами воров-карманников, которые, как правило, орудуют в местах наибольшего скопления людей. Важно всегда проявлять осторожность и бдительность. Куатбек Науатов
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