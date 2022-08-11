В каких видах спорта левши добиваются большего успеха?

Доказано, что левши имеют преимущество в профессиональном спорте за счет своих врожденных особенностей и экзотичности. Но количество леворуких и левоногих игроков на элитном уровне значительно различается в зависимости от выбранной дисциплины.

Так в каких же видах спорта левши особенно преуспевают?

Теннис

Из топ-10 победителей турниров Большого Шлема эры открытых чемпионатов, три позиции занимают левши (Рафаэль Надаль, Джимми Коннорс и Джон Макинрой). В парном разряде четыре мужских команды с наибольшим количеством побед включали по одной левше. Две самые титулованные теннисистки в истории, Мартина Навратилова и Моника Селеш, также использовали левую руку в качестве доминантной.

Многие профессиональные игроки открыто признают, что играть против левшей неудобно. Особенно смертельным может стать подача, так как мяч попадает под слабую руку противника. Стиль игры левшей также слегка отличается, как и быстрота реакции. Все это делает леворуких игроков грозными соперниками на корте.

Бейсбол

В это трудно поверить, но 30% лучших игроков в бейсбол являются левшами согласно данным Главной лиги бейсбола. Особенно ценным приобретением для команды считается леворукий питчер (подающий). По статистике питчеры-левши пробиваются в топовые лиги в три раза чаще, чем правши, несмотря на то что последних насчитывается гораздо больше на душу населения.

Успех питчера на поле во многом зависит от выступающего против него бэттера (отбивающего), которому, кстати, тоже значительно пригодится умение играть левой. В таком динамичном спорте, как бейсбол, где мяч передвигается на больших скоростях, игроки стремительно меняют позиции, даже секундное замешательство может повлиять на исход. Адаптироваться под стиль левши требует драгоценного времени, а чересчур поспешные решения приводят к ошибкам.

Бокс

История левшей в профессиональном боксе весьма любопытна, так как на ней в наибольшей мере отражалась стигма, процветающая когда-то в обществе. Многие левши используют правостороннюю стойку, которая является непривычной и неудобной для большинства бойцов. Но так было не всегда. Еще в начале 20 века подающим надежды левшам приходилось подстраиваться под стандартную стойку, о правосторонней даже и речи не было.

Правосторонние боксеры прошли долгий путь от первых редких побед в 1910-х через угрозу полного исчезновения в 50-х к долгожданному расцвету в 60-х. Переменам способствовала открытость новых поколений к нестандартным практикам. Исследования 1970-х годов показали, что, чем моложе отдельно выбранная группа, тем больше в ней процент левшей. Бокс — наглядный тому пример. Если ранее правосторонние боксеры завоевали всего 13 титулов за 60 лет, то в 80-х им присудили уже 51 победу, а между 2000 и 2001 целых 65.

В наше время правосторонних бойцов уже гораздо больше. Они гордо и умело пользуются своим преимуществом, и не только в боксе. Среди самых известных: Мэнни Пакьяо, Александр Усик, Конор Макгрегор (UFC).

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