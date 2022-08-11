Гранты от акима города на развитие бизнеса получили карагандинцы

Сегодня, 11 августа, на открытие и развитие своего дела 10 карагандинцев получили гранты акима города Караганды. Церемонию вручения грантов провел аким города Ермаганбет Булекпаев.

Основная цель грантового проекта – выявление и поддержка молодых предпринимателей, мечтающих претворить в жизнь свой бизнес-проект и открыть собственное дело.

Фото: ОВП Караганды

Конкурс проводится в городе Караганде впервые. Всего от участников конкурса поступило 110 заявок. Сумма гранта на один бизнес-проект определена в размере 1 млн 500 тыс. тенге. В состав комиссии вошли представители бизнес-структур, банковской сферы, государственных органов, депутаты и общественники.

Молодые предприниматели намерены вложить эти средства в производство, в развитие спорта, искусства, робототехники, металлокерамических изделий, цифровых технологий, хлебобулочных изделий, развитие национального ремесленного производства и много другое.

Фото: ОВП Караганды

Отметим, также Центр занятости населения города Караганды реализует Государственный грант в размере 400-кратного месячного расчетного показателя для молодых начинающих предпринимателей, а также лиц, относящихся к отдельным социальным категориям.

В настоящее время данный стартовый капитал, который предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития нового бизнеса, предоставлен 50 молодым людям города Караганды.

Также активно и продуктивно реализуется Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы по направлениям «Социальное рабочее место», «Общественные работы», «Серебряный возраст», «Контракт поколений», «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Государственный грант», «Профессиональное обучение» с целью оказания содействия в трудоустройстве населения.

Фото: ОВП Караганды

При желании трудоустройства по одному из направлений можно обратиться по адресу: пр. Бухар жырау, д. 51/4, 1-й этаж, а также по номерам 996-393,996-394, Whatsapp 8-775-644-35-80.

Реализация всех грантов и государственных программ находится на контроле акимата города Караганды.

Молодежный бизнес играет большую роль в организации новых рабочих мест и сокращении уровня безработицы. Желаем будущим предпринимателям успехов и процветания! говорится в сообщении ОВП Караганды.