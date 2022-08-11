Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Штангист Арли Чонтей оказался сильнейшим на Играх исламской солидарности

штангист, соревнования Фото: olympic.kz
Казахстанский штангист Арли Чонтей стал победителем Игр исламской солидарности в Турции, передает Zakon.kz.

Арли Чонтей стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 253 (114+139) килограмма.

Второе место занял Мансур Алсалим (Саудовская Аравия) — 252 (115+137) килограмма. Замкнул тройку лучших Ади Нугрохо из Индонезии, поднявший 244 (110+134) килограмма.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

В столичном Триатлон парке стартовала регистрация на гонку Ironman

В каких видах спорта левши добиваются большего успеха?

Юный казахстанец стал победителем крупного турнира по настольному теннису

Ирина Лукичева
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления