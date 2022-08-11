Штангист Арли Чонтей оказался сильнейшим на Играх исламской солидарности

Казахстанский штангист Арли Чонтей стал победителем Игр исламской солидарности в Турции, передает Zakon.kz.

Арли Чонтей стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 253 (114+139) килограмма.

Второе место занял Мансур Алсалим (Саудовская Аравия) — 252 (115+137) килограмма. Замкнул тройку лучших Ади Нугрохо из Индонезии, поднявший 244 (110+134) килограмма.

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