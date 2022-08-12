Новый Huawei nova Y90: прорыв в области визуализации и дизайна

Huawei Consumer Business Group объявляет о старте продаж в Казахстане смартфона nova Y90 с 6,7-дюймовым безрамочным FullView дисплеем и 40-ваттным аккумулятором Huawei SuperCharge.

Фирменный дизайн Space Ring, используемый во флагманских моделях, создает ощущение эстетической симметрии и придает смартфону премиальный внешний вид.

Фото: Huawei

50-Мегапиксельная тройная камера с искусственным интеллектом

Поколение Z более охотно делится своими впечатлениями в социальных сетях. Huawei nova Y90 поддерживает видео с параллельной съемкой, при которой на экране одновременно отображаются изображения с передней и задней камеры. Смартфон также имеет широкий спектр встроенных шаблонов видео, позволяющих создавать видео в один клик.

Помимо прямых трансляций событий, эту функцию также можно использовать в качестве мощного видеоинструмента при съемке уроков домашней кулинарии и видеоблогов. Huawei nova Y90 обладает превосходными возможностями ночной съемки благодаря мощной основной камере с разрешением 50 МП. Телефон оснащен режимом Super Night Mode для получения ярких и четких ночных снимков.

Фото: Huawei

В этом режиме применяется алгоритм многокадрового шумоподавления с искусственным интеллектом для уменьшения шума, повышения стабильности и четкости изображения фотографий ночных сцен, превращая пользователей в профессиональных фотографов, специализирующихся на съемке ночных сцен. Чтобы передать каждую деталь в точности, Huawei nova Y90 оснащен основной камерой с высоким разрешением 50 МП для получения четких изображений.

Вместе с 2-мегапиксельной глубинной камерой она выявляет главного героя съемки, одновременно обогащая слои полученного изображения. В то время как 2-мегапиксельная макрокамера фиксирует каждую четкую видимую деталь микроскопического мира.

Телефон также может похвастаться 8-мегапиксельной фронтальной камерой, которая поддерживает портретную сегментацию и эффект боке для размытия фона, выводя селфи на новый уровень. Функция Huawei Beauty Mode 5.1 обеспечивает более ровный тон кожи и более яркие изображения. Вместе с алгоритмами искусственного интеллекта телефон помогает создать индивидуальное решение для улучшения внешнего вида пользователей, помогая их коже выглядеть лучше на камере.

40 Вт Huawei SuperCharge, большая батарея емкостью 5000 мАч и 128 ГБ

Увеличенное время автономной работы имеет важное значение для максимальной производительности телефона. Он оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч, что обеспечивает длительное время интенсивного использования устройства в течение всего дня. Независимо от того, путешествуете ли вы, смотрите драмы дома, играете в игры или совершаете деловые телефонные звонки, HUAWEI nova Y90 избавит вас от беспокойства о разряде батареи и обеспечит приятный пользовательский опыт.

Фото: Huawei

Благодаря большому хранилищу объемом 128 ГБ пользователи получат достаточно места для хранения своих данных: любимые приложения, игры или файлы пользователей для работы и учебы.

Умная жизнь с взаимодействиями, поддерживаемыми EMUI 12

Оснащенный EMUI 12, Huawei nova Y90 позволяет подключать несколько устройств: планшеты, динамики, телевизоры и умные часы с помощью простой в использовании функции Super Device. Huawei nova Y90 также может стать вашим личным помощником в работе.

Телефон поддерживает распределенную файловую систему для создания суперустройства ПК-смартфон, где пользователи могут получать доступ к файлам, сохраненным на телефоне, и вносить изменения непосредственно на ПК, будь то для редактирования, поиска или хранения документов, что повышает эффективность на рабочем месте.

В Казахстане новинка будет доступна в цветах Midnight Black, Crystal Blue, Emerald Green в продаже с 12 августа во всех партнерских магазинах. Рекомендованная цена – 129 990 тенге. Каждому покупателю в подарок фитнес-браслет Band 7.

Партнерский материал.