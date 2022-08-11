Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В столичном Триатлон парке стартовала регистрация на гонку Ironman

спортивное мероприятие регистрация Фото: Ironman
11 августа в Триатлон парке Нур-Султана началась регистрация участников Ironman Kazakhstan 2022. На самое масштабное спортивное соревнование по триатлону в СНГ слетелись триатлеты из 75 стран.

Большое количество атлетов прибыли из России, Индии, Узбекистана, также собрались группы из Украины, Германии, Великобритании, Китая, США, Франции и Италии.

Иностранные участники поделились советами для начинающих и рассказали о своем пути к соревнованиям.

спортсмены

Фото: Ironman

Это мой третий сезон в соревнованиях Ironman. В этом году я принял участие в забеге под «железным» брендом, а в прошлом месяце прошел триатлон. Для начинающих триатлетов в первую очередь рекомендую найти правильного тренера, без него сложно добиться каких-либо результатов, а также не требовать от себя лучших результатов в первой же гонке. Ironman – это стиль жизни, все изменится, как только пройдешь первую дистанцию.Павел Москвин, Россия, Тюмень

спортсмен

Павел Москвин, фото: Ironman

Лиза Смит Симино из США, штат Небраска, рассказала, что ее первый забег был в 2003 году, а 12 лет назад она прошла полную дистанцию.

Последний раз участвовала в прошлом году в Мексике, в городе Косумель, и пришла 32-й в своей возрастной категории. Мой совет для новичков – найти себе команду и повторять за самыми опытными. Звучит смешно, но это один из основных способов становления триатлетом. Также хочу отметить, что большое значение имеет поддержка близких. Со мной в Казахстан прилетела семья, она со мной практически на каждых гонках.Лиза Смит Симино

спорт триатлон

Фото: Ironman

Впервые на территории СНГ одновременно пройдут два старта – полная дистанция Ironman Kazakhstan и ее половика Ironman 70.3 Astana. Состязание включает три этапа: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. На прохождение дистанции будет дано 16,5 часов.

До гонки осталось менее трех суток. Участники полны энергии и готовы покорять новые дистанции.

Чтобы стать свидетелями спортивного события года, приходите 14 августа в Триатлон парк, где весь день будут проходить соревнования Ironman Kazakhstan! Также вы можете следить за турниром на телеканале Qazsport, который будет вести специальные репортажи с трасс. Поддержите «железных» людей!

регистрация

Фото: Ironman

Читайте также

Штангист Арли Чонтей оказался сильнейшим на Играх исламской солидарности

В каких видах спорта левши добиваются большего успеха?

Юный казахстанец стал победителем крупного турнира по настольному теннису

Анастасия Московчук
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления