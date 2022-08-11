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Могут ли не пустить ребенка в школу без формы

бантики Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев рассказал, могут ли детей, пришедших не в школьной форме, не допустить к обучению, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается того, могут пустить или нет – никто не вправе ограничивать ребенка в получении образования. Если ребенок пришел в школу хоть в школьной форме, хоть не в школьной форме, школа должна и обязана посадить его за парту – и все. Руководитель Управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев

Он отметил, что, когда управление образования рекомендовало для всех школ столицы ввести форму темно-синего цвета, ведомство исходило из того, чтобы родители не покупали новую форму, когда ребенок будет переходить из одной школы в другую.

Мы поэтому сказали, без всяких разных цветов, всем доступная темно-синяя форма – управление образования рекомендует, но окончательное решение принимается родителями совместно с администрацией школы на попечительском совете. Создаются протоколы и принимается решение. Касымхан Сенгазыев

14 июля сообщалось, что для школьников Нур-Султана ввели единую форму.

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