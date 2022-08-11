Выгорело и частично обрушилось здание центра для бездомных животных в Экибастузе

Пламя охватило 120 кв. м, где располагались теплый вольер и постройки центра реабилитации бездомных животных «Нью Простоквашино». Горела деревянная кровля, передает Zakon.kz.

Из здания извлекли четыре 27-литровых и два 50-литровых газовых баллона. Во время извлечения еще три баллона взорвались, – рассказали рavlodarnews.kz в ДЧС Павлодарской области.

На месте работали 12 человек.

Животные были на улице, поэтому остались живы. Всего в центре мы содержим более ста собак. Пока они будут находиться на улице, – рассказала руководитель «Нью Простоквашино» Елена Доманова.

Сообщается, что произошла утечка газа, когда устанавливали новые баллоны. В центре нет водоснабжения и электричества, поэтому они используют газ. Ранее зооволонтеры просили местные власти помочь подвести к ним коммуникации.

Как уточняется, два года назад в центре также пережили пожар. Тогда из-за дыма погибло несколько животных. Причиной пожара стала газовая горелка. Здание отстраивали заново.