Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана

штормовое предупреждение по Казахстану Фото: pixabay
По данным РГП «Казгидромет», штормовое предупреждение объявлено 12 августа 2022 года в семи областях Казахстана, передает Zakon.kz.

Так, на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.

В Северо-Казахстанской области в пятницу днем на большей части возможен дождь. На севере, западе, востоке области прогнозируются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске прогнозируется гроза. Ночью и утром – туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

А в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +37°C. В Уральске днем также сильная жара – до +35°C.

В Туркестанской области в горных районах – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области, в горных районах 15-20 м/с.

На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 12 августа – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области, согласно прогнозу, – ветер северный, северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области в пятницу днем на севере ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области – туман. Днем на севере, западе, в центре области – гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в центре области, 15-20 м/с.

В Бескарагайском районе – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее – гроза.

На востоке Актюбинской области также ожидается гроза. В южной половине области днем сильная жара +35...+36°C.

Читайте также

Лжетерроризм в Казахстане совершают подростки, алкоголики и душевнобольные – эксперт

Персеиды в небе: звездопад пройдет в ночь на 12 августа

В Казахстане будут штрафовать за отсутствие маркировки на табачных изделиях

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления