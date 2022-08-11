Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», штормовое предупреждение объявлено 12 августа 2022 года в семи областях Казахстана, передает Zakon.kz.

Так, на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.

В Северо-Казахстанской области в пятницу днем на большей части возможен дождь. На севере, западе, востоке области прогнозируются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске прогнозируется гроза. Ночью и утром – туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

А в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +37°C. В Уральске днем также сильная жара – до +35°C.

В Туркестанской области в горных районах – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области, в горных районах 15-20 м/с.

На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 12 августа – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области, согласно прогнозу, – ветер северный, северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области в пятницу днем на севере ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области – туман. Днем на севере, западе, в центре области – гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в центре области, 15-20 м/с.

В Бескарагайском районе – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее – гроза.

На востоке Актюбинской области также ожидается гроза. В южной половине области днем сильная жара +35...+36°C.