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16 тысяч детей помогут собрать в школу в Нур-Султане

учебники Фото: Zakon.kz
В этом году столичные власти намерены помочь собрать в школу более 16 тыс. детей. Им выделят материальную помощь для покупки школьной формы, обуви и канцтоваров. Об этом сообщил на брифинге руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев, передает Zakon.kz.

Сенгазыев сообщил, что по программе всеобщего обязательного обучения материальная помощь оказывается обучающимся и воспитанникам для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей и осуществляется в денежной форме согласно заявлению родителей или лиц, их заменяющих, либо обучающегося, достигшего совершеннолетия.

Помощь оказывается следующим школьникам:

  • дети из семей, имеющих право на получение АСП;

  • дети из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (37 389);

  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;

  • дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

  • семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Получатель материальной помощи, кроме заявления, предоставляет 20-значный номер банковской карточки, владелец которой не имеет кредитных задолженностей и которая не заблокирована. Либо открывает специальный счет в банке для перечисления материальной помощи. При этом необходимо документально подтверждать целевое использование средств (квитанции, чеки об оплате, фото) и предоставить документы в школы в течение 15 рабочих дней со дня приобретения. Размер материальной помощи составляет 40 тыс. тенге на одного ребенка. Помощью планируется охватить более 16 720 обучающихся. На сегодняшний день в школы столицы поступило более восьми тысяч обращений. Работа еще продолжается. Руководитель Управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев

С 1 августа текущего года стартовала также республиканская круглогодичная акция «Дорога в школу» под девизом «Дорога в школу – Добро без границ».

В настоящее время проводится работа по привлечению в акцию государственных органов, меценатов, спонсоров, неправительственных организаций. Направлены письма более 30 субъектам малого и среднего бизнеса столицы. В рамках акции оказывается помощь за счет спонсорских средств детям нуждающихся слоев населения (из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также в целях предупреждения непосещения детьми школ по социальным причинам. Касымхан Сенгазыев

В целом в новом учебном 2022-2023 году совместно с акиматами районов помощью за счет спонсорских средств в виде школьных рюкзаков с принадлежностями планируется охватить порядка 10 тыс. детей из социально-уязвимых категорий.

Спикер отметил, что в текущем учебном году в первый класс пойдут около 26 тыс. детей.

В целях решения вопроса трехсменных и переуплотненных школ до конца 2022 года в столице планируется ввести в эксплуатацию 11 школ на 23 тыс. мест, что должно решить проблему перегруженности семи школ.

В сентябре откроются две школы: школа Binom по ул. Е51, Е69, Е70 возле ЖК «Зам-Зам» и International School Of Nur-Sultan City в районе ул. Е-22 и пр. Туран. Общее количество ученических мест в данных школах составляет 6 тыс. (в две смены).

Согласно дорожной карте, до 2025 года было запланировано строительство 67 школ на 80 880 ученических мест.

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