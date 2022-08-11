Два человека пострадали в ДТП с участием КАМАЗа в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

Авария произошла недалеко от автозаправочной станции в селе Кенжеколь около 18:00, передает Zakon.kz.

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