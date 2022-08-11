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Два человека пострадали в ДТП с участием КАМАЗа в Павлодарской области

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла недалеко от автозаправочной станции в селе Кенжеколь около 18:00, передает Zakon.kz.
Произошло столкновение автомашин марки КАМАЗ и Nissan. В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы двое пострадавших, водитель и пассажир автомашины Nissan. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

По данному факту проводится проверка.

Назначена экспертиза.

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