Два человека пострадали в ДТП с участием КАМАЗа в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Авария произошла недалеко от автозаправочной станции в селе Кенжеколь около 18:00, передает Zakon.kz.
Произошло столкновение автомашин марки КАМАЗ и Nissan. В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы двое пострадавших, водитель и пассажир автомашины Nissan. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
По данному факту проводится проверка.
Назначена экспертиза.
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