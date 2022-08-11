Персеиды в небе: звездопад пройдет в ночь на 12 августа

В августовские ночи жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым популярным и ярким «звездным ливнем» года – в середине августа наступает максимум яркого метеорного потока Персеиды, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Московского планетария, в этом году пик метеорного потока ожидается в ночь на 12 августа.

В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды. А это означает, что при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 100 метеоров в час, или один-два метеора в минуту.

Как отмечают в планетарии, в этом году условия для наблюдения звездопада неблагоприятные. В ночь максимума полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров. По данным международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час. Метеоры можно наблюдать при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки.

Итак, подробнее о Персеидах:

С 14 июля по 1 сентября действует метеорный поток Персеиды и активен он с 5 по 20 августа. Пик активности в 2022 году произойдет 12 августа.

Куда смотреть

На северо-восток, в область радианта.

Радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего) – между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры будут как-бы вылетать из радианта и их наблюдать можно по всему небу.

Когда смотреть

Сразу после заката и до рассвета. Звездопадом из созвездия Персей можно любоваться не только в ночь пика. Метеоры Персеид порадуют наблюдателей в течение всего августа, и особенно за неделю до и после своего пика 12 августа.

Что увидим

Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно насчитать много «падающих звезд» этой августовской ночью.

Где смотреть

За городом. Лучшее место для наблюдения метеоров – это, конечно, горы или место вдали от крупных городов. Рекомендуется отъезжать на 30 км от населенных пунктов, а от крупных городов – еще дальше.

Что нужно для наблюдения

Хорошее настроение и ясная погода. Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, звездопад видим невооруженным глазом.

За Персеидами наблюдают астрономы-любители по всему миру. Их усилия координирует Международная метеорная организация (International Meteor Organization). Собранные данные позволят уточнить историю кометы 109/Свифта-Туттля, определить структуру и плотность метеорного потока.

Метеорные потоки повторяются строго через год, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Земля пересекает эту область не сразу, а в течение нескольких дней или даже недель, так как рой кометных частиц имеет большие размеры. Когда Земля проходит через более плотные области частиц, число «падающих звезд» резко возрастает.

Название Персеид произошло от названия созвездия Персей, из которого, если присмотреться, вылетают эти «падающие звезды».

Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое можно видеть в августе всю ночь.