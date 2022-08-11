Лжетерроризм в Казахстане совершают подростки, алкоголики и душевнобольные – эксперт

В последнее время в РК участились случаи ложных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах. Кто их совершает и зачем – рассказал Zakon.kz эксперт-религиовед, член информационно-разъяснительной группы по противодействию экстремизму и терроризму города Алматы Елнар Берикбаев.

Последние год-два в нашей стране довольно часто стали поступать анонимные телефонные звонки с угрозой о заложенных взрывных устройствах в торгово-развлекательных центрах, магазинах, аэропортах и в других общественных местах. Кто рассылает подобные сообщения и с какой целью – на этот вопрос дал разъяснения эксперт-религиовед, член информационно-разъяснительной группы по противодействию экстремизму и терроризму города Алматы Елнар Берикбаев.

В большинстве случаев телефонным терроризмом в Казахстане увлекаются подростки, алкоголики и душевнобольные. Это называется ложный терроризм. По закону Республики Казахстан ложный терроризм квалифицируется как преступление и влечет за собой уголовную ответственность. Эксперт-религиовед, член информационно-разъяснительной группы по противодействию экстремизму и терроризму города Алматы Елнар Берикбаев

По словам эксперта, одной из главных целей ложного терроризма является распространение паники и страха среди мирного населения. Ложные телефонные сообщения о минировании зданий нарушают работу организаций, предприятий и других учреждений, находящихся в данной зоне, из-за чего они несут большие убытки. При этом для обеспечения безопасности граждан привлекаются полицейские, саперы, кинологи, спасатели и врачи.

Каждый такой вызов экстренных служб обходится госбюджету в круглую сумму. Но игнорировать их тоже нельзя, считает религиовед.

В связи с тем, что в мире сохраняется угроза высокой террористической опасности, игнорирование таких телефонных сообщений может привести к еще более тяжелым последствиям, поэтому выезд спецслужб при поступлении сообщения, а также эвакуация граждан и полная отработка должны проводиться обязательно. Многие звонившие наивно думали, что правоохранительные органы их не найдут. Но в полиции стоят устройства для определения телефонного номера и записи разговора, которые при необходимости могут быть использованы в качестве доказательства в суде. Если телефонный террорист звонил из общественного места, то в таком случае записи видеокамер наружного наблюдения также могут послужить доказательством. Елнар Берикбаев

– Если раньше Уголовный кодекс РК рассматривал такие преступления по ст. 242 и телефонные хулиганы чаще всего отделывались по ней штрафами, то сейчас номер статьи изменен на 273-ю – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», – пояснил эксперт-религиовед. – А заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается по закону штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, или 15 млн 315 тыс. тенге. Либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По казахстанскому законодательству уголовная ответственность за совершение ложного терроризма, то есть за преступление по ст. 273 УК РК, наступает с 14-летнего возраста, и это необходимо объяснить подросткам, чтобы они не совершали необдуманных действий, которые могут привести их на скамью подсудимых.

Кроме этого, в соответствии со статьей 438 КоАП РК, заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет наложение административного штрафа в размере 60 МРП, или 183 тыс. 780 тенге. Елнар Берикбаев

Эксперт-религиовед напомнил, что родители несовершеннолетних нарушителей (в возрасте от 14 до 16 лет) за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей также могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 15 МРП, или 45 тыс. 945 тенге.