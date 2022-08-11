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Дерматолог рассказала о влиянии стресса на кожу

кожа, совет эксперта Фото: pixabay
Дерматолог Мишель Грин из Нью-Йорка отметила, что при стрессе вырабатывается кортизол – гормон, разрушающий эластин и коллаген. В связи с этим на лице появляются преждевременные морщины, а кожа теряет упругость, передает Zakon.kz.

Британской версии журнала GQ эксперт пояснила, что данное явление приводит к нарушению защитного барьера кожного покрова, вследствие чего возникает сухость, пигментация, темные круги под глазам и прыщи.

Как уточняет Грин, повышенный уровень кортизола увеличивает выработку кожного сала на лице и закупоривает поры.

По ее словам, стресс вызывает ломкость волос, появление седины и перхоти, а также провоцирует облысение.

Пациенты, находящиеся в состоянии стресса, часто подвергаются очаговой алопеции, во время которой иммунная система атакует волосяные фолликулы на коже головы. Однако, как правило, это непостоянно, и волосы должны снова отрасти после того, как стресс утихнет, – заключила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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