Дерматолог рассказала о влиянии стресса на кожу

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Дерматолог Мишель Грин из Нью-Йорка отметила, что при стрессе вырабатывается кортизол – гормон, разрушающий эластин и коллаген. В связи с этим на лице появляются преждевременные морщины, а кожа теряет упругость, передает Zakon.kz.

Британской версии журнала GQ эксперт пояснила, что данное явление приводит к нарушению защитного барьера кожного покрова, вследствие чего возникает сухость, пигментация, темные круги под глазам и прыщи. Как уточняет Грин, повышенный уровень кортизола увеличивает выработку кожного сала на лице и закупоривает поры. По ее словам, стресс вызывает ломкость волос, появление седины и перхоти, а также провоцирует облысение. Пациенты, находящиеся в состоянии стресса, часто подвергаются очаговой алопеции, во время которой иммунная система атакует волосяные фолликулы на коже головы. Однако, как правило, это непостоянно, и волосы должны снова отрасти после того, как стресс утихнет, – заключила эксперт. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Читайте также Как устанавливается испытательный срок при приеме на работу вахтовым методом Какую юридическую помощь казахстанцы смогут получить бесплатно Мечты сбываются: советы и приметы на 11 августа

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