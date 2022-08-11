«Кызыл-Жар» не смог обойти АПОЭЛ в Лиге конференций УЕФА

Петропавловский клуб в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА-2022/23 на «Астана-Арене» сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом, передает Zakon.kz.

В матче «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ на «Астана-Арене» была зафиксирована нулевая ничья.

Таким образом благодаря домашней победе неделю назад кипрский АПОЭЛ по сумме двух матчей оказался сильнее казахстанской команды и примет участие в следующем раунде турнира – плей-офф.

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