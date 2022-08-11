Ситуация в Украине: Дания пообещала Киеву 1,5 млрд евро, экс-редактора Первого канала арестовали за фейки

Россия после взрыва на авиабазе в Крыму потеряла наибольшее число авиации за день со времен Второй мировой войны – CNN.

Обязательная эвакуация, скорее всего, будет объявлена в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Такой список регионов озвучила глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Суд отправил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест за «фейки о ВС РФ».

Генсек ООН: военные действия вокруг Запорожской ООН должны быть немедленно свернуты.

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил от том, что применение ядерного оружия в конфликте на территории Украины в каком-либо виде было бы абсолютно неприемлемым, так как повлекло бы за собой крайне тяжелые последствия.

Участники конференции в Дании пообещали в совокупности выделить более 1,5 млрд евро на военные нужды Украины, сообщил датский министр обороны Мортен Бедсков.