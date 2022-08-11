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Ситуация в Украине: Дания пообещала Киеву 1,5 млрд евро, экс-редактора Первого канала арестовали за фейки

протесты Фото: pixabay
Датский министр обороны Мортен Бедсков рассказал о том, что участники конференции, прошедшей в стране для поддержки Украины, пообещали в совокупности выделить более 1,5 млрд евро на военные нужды Киева, передает Zakon.kz.

  • Россия после взрыва на авиабазе в Крыму потеряла наибольшее число авиации за день со времен Второй мировой войны – CNN.

  • Обязательная эвакуация, скорее всего, будет объявлена в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Такой список регионов озвучила глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

  • Суд отправил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест за «фейки о ВС РФ».

  • Генсек ООН: военные действия вокруг Запорожской ООН должны быть немедленно свернуты.

  • Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил от том, что применение ядерного оружия в конфликте на территории Украины в каком-либо виде было бы абсолютно неприемлемым, так как повлекло бы за собой крайне тяжелые последствия.

  • Участники конференции в Дании пообещали в совокупности выделить более 1,5 млрд евро на военные нужды Украины, сообщил датский министр обороны Мортен Бедсков.

  • Власти Запорожской области зафиксировали за день минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов АЭС.

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