Облздрав о протестах водителей скорой в Жанаозене: Путь ультиматума – это путь в никуда

В Управлении здравоохранения Мангистауской области ответили на требования работников станции скорой помощи, которые записали видеообращение к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Алихану Смаилову с просьбой повысить заработную плату, передает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что водители скорой помощи в Жанаозене в среднем зарабатывают 90 тыс. тенге на ставку.

Ранее по просьбе водителей были инициированы надбавки в 2020-2021 годах. С 1 марта 2022 года было принято решение о выплате дополнительных надбавок начиная с марта сроком на 10 месяцев – 40 тыс. тенге. В общей сложности сверх заработной платы оплачивалось 90 тыс. тенге по решению наблюдательного совета, – цитирует «Лада» облздрав.

Как сообщается, надбавка к заработной плате за март, апрель, май, июнь и июль уже выплачена. Также водители получили премиальные на 22 марта и День медицинских работников.

Так как мера была временной, в июне, в связи с отсутствием механизма оплаты заработной платы за счет местных исполнительных органов, с августа было принято решение об отмене ранее принятого решения по выплате надбавок в размере 40 тыс. тенге к заработной плате и 30.06.2022 всем работникам ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» были вручены соответствующие уведомления, – ответили в ведомстве.

По мнению представителей облздрава, нужно исходить из реальной возможности медорганизаций, доход которых формируется только за счет оказанных услуг.

Отмечается, что средняя заработная плата врачебного персонала организаций составляет 275 809 тенге, среднего медперсонала – 222 008 тенге.

Мы просим водителей отнестись с пониманием к вышеуказанным обстоятельствам, нельзя останавливать работу скорой помощи и таким образом оставить нуждающихся в неотложной медицинской помощи на произвол судьбы, – обратились чиновники.

Также в управлении здравоохранения заверили, что консультируются с уполномоченными органами, чтобы найти оптимальное решение вопроса.

Путь ультимативных требований – это путь в никуда, учитывая, что от вашей работы зависят человеческие жизни. Решать накопившиеся вопросы необходимо путем конструктивного диалога, в порядке, установленном действующим законодательством, – прокомментировали в ведомстве.