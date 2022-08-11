Условия проживания студентов в общежитиях Алматы напугали общественников

Корреспондент Zakon.kz вместе с чиновниками проверил, состояние общежитий алматинских вузов в преддверии нового учебного года. Впечатления от такого турне у проверяющих остались не самые приятные.

Темные коридоры, разбитые окна, горы строительного мусора, а еще неприятно пахнущие туалеты. Это лишь малая часть того, с чем возможно пришлось бы столкнуться студентам при заселении в общежитие одного из спортивных вузов Алматы.

Разбитое стекло

Проверяющие особое внимание уделили состоянию комнат, оснащению зон отдыха и, конечно же, безопасности. Увиденное шокировало чиновников, общественников и журналистов. В большинстве общежитий нет даже элементарных условий для проживания. При этом до начала учебного года остается не так много времени.

Душевая

Мы выявили ряд недостатков. Не было пожарных выходов, мы видели с вами, что у нас здесь двери очень плохого качества, то есть, с огромными щелями, они требуют ремонта, как и само общежитие в целом. Мы видели с вами душевые кабины, не совсем пригодные для того, чтобы студенты могли комфортно принимать ванные процедуры. Пресс-секретарь Управления молодежной политики Алматы Динара Сапакова

В свою очередь комендант общежития рассказал собравшимся, что сейчас в корпусе идет ремонт, но клятвенно пообещал закончить все работы до заезда студентов.

Комната

Мы сейчас только побелили, еще красим там, да успеем до 20-го. Все, что сломали студенты, будем менять. Коммендант общежития Нурдаулет Нуражанов

Сейчас в этом общежитии временно живут иногородние студенты других вузов, оставшиеся в Алматы на заработки.

Окно без ручек

За аренду комнаты они платят по 12,5 тыс. тенге в месяц, и уже скоро должны съехать.

Туалет в общежитии, один для всех на этаже

Один из больших недостатков в том, что мы не можем констатировать точно, кто в летний период времени снимает комнаты в общежитии. По заявлениям мы выявили, что это не студенты данного вуза. Коммендант сказал, что это обучающиеся других университетов. Динара Сапакова

В среднем проживание в общежитии университета студентам во время учебного года обходится в 7500 тенге в месяц. Корпус рассчитан на 240 мест, в каждой комнате проживает по четыре человека.

кухня в старом общежитии

Выражение «Дешево, но сердито» полностью оправдывает себя, когда смотришь на состояние санузлов и душевых (они, как и во многих общежитиях, построенных в советское время, есть только в конце коридора и на каждом этаже). А некоторые помещения общежития и вовсе используются не по назначению. К примеру, на этой кухне решили высушить обувь. Напугало проверяющих еще и состояние окон, где нет стекол или сломаны ручки и крепежи.

Кроссовки сушатся

Даже несмотря на плачевное состояние комнат и отсутствие элементарных условий проживающие умудряются и здесь создать домашний уют.

Милое фото в общежитии

К слову, у алматинских студентов есть альтернатива - либо снимать квартиру, или заезжать в новые общежития, которые есть у частных вузов. 10-этажное здание на 180 мест было введено в эксплуатацию в 2021 году, здесь есть все условия для комфортного проживания студентов – туалеты возле каждой комнаты, комфортные душевые, чистая кухня.

комната в новом общежитии

Сами студенты такие условия называют курортом, а не общежитием! Правда, платить за такие апартаменты придется гораздо больше - 40 тыс. тенге в месяц, и по словам руководства учебного заведения, здесь во время учебного года проживают некоторые студенты из других частных университетов.

Умывальники в новом общежитии

Ситуация с общежитиями постоянно находится на особом контроле Управления молодежной политики Алматы. Руководитель управления Каиржан Мендигалиев признался, что сегодня в общежитиях алматинских университетов сохраняется дефицит мест. По данным прошлого учебного года, в ВУЗах обучалось 182 тысячи человек. При этом порядка 70% - приехали из других регионов.

В 36 вузах базируется 95 общежитий, в которых одновременно проживает больше 30 тыс. студентов. Остальные 112 тыс. иногородних студентов вынуждены проживать где-то, снимали квартиры и хостелы. Мы понимаем, что в этом году к нам приедет большее количество студентов, и мы хотим, чтобы они жили в комфортных, безопасных условиях. Мы запросили данные у вузов, сколько иногородних студентов они готовы обеспечить местами. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

Кухня в новом общежитии

Решать проблему в акимате намерены системно, за счет строительства новых мест для проживания студентов, а также чиновники планируют заключить договоры с хостелами и гостиницами. Возможно, так удастся если не полностью, но частично решить жилищный вопрос учащихся. В 2022 году в Алматы начинается строительство новых общежитий в 3-х вузах, а к началу занятий в этом году планируют открыть два новых общежития.

У нас, к сожалению, нет возможности предоставлять всем вузам свободные земельные участки под строительство новых общежитий, но мы стараемся их найти, мы привлекаем, в том числе, и частные компании, у которых есть объекты, которые можно перевести в общежития. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

Горы строительного мусора возле общежития

Все выявленные нарушения в ходе мониторинга проверяющие намерены в ближайшее время отправить руководству алматинских университетов. Последние, должны устранить их в кратчайшие сроки. Помимо этого, специалисты дали ряд конкретных рекомендаций ответственным лицам. Они уверены, что это улучшит проживание студентов во время учебы.