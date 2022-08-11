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Условия проживания студентов в общежитиях Алматы напугали общественников

Университет Алматы Фото: коридор одного из общежитий в Алматы/Zakon.kz
Корреспондент Zakon.kz вместе с чиновниками проверил, состояние общежитий алматинских вузов в преддверии нового учебного года. Впечатления от такого турне у проверяющих остались не самые приятные.

Темные коридоры, разбитые окна, горы строительного мусора, а еще неприятно пахнущие туалеты. Это лишь малая часть того, с чем возможно пришлось бы столкнуться студентам при заселении в общежитие одного из спортивных вузов Алматы.

условия для студентов

Разбитое стекло

Проверяющие особое внимание уделили состоянию комнат, оснащению зон отдыха и, конечно же, безопасности. Увиденное шокировало чиновников, общественников и журналистов. В большинстве общежитий нет даже элементарных условий для проживания. При этом до начала учебного года остается не так много времени.

алматы

Душевая

Мы выявили ряд недостатков. Не было пожарных выходов, мы видели с вами, что у нас здесь двери очень плохого качества, то есть, с огромными щелями, они требуют ремонта, как и само общежитие в целом. Мы видели с вами душевые кабины, не совсем пригодные для того, чтобы студенты могли комфортно принимать ванные процедуры. Пресс-секретарь Управления молодежной политики Алматы Динара Сапакова

В свою очередь комендант общежития рассказал собравшимся, что сейчас в корпусе идет ремонт, но клятвенно пообещал закончить все работы до заезда студентов.

алматы

Комната

Мы сейчас только побелили, еще красим там, да успеем до 20-го. Все, что сломали студенты, будем менять. Коммендант общежития Нурдаулет Нуражанов

Сейчас в этом общежитии временно живут иногородние студенты других вузов, оставшиеся в Алматы на заработки.

общага

Окно без ручек

За аренду комнаты они платят по 12,5 тыс. тенге в месяц, и уже скоро должны съехать.

санузел

Туалет в общежитии, один для всех на этаже

Один из больших недостатков в том, что мы не можем констатировать точно, кто в летний период времени снимает комнаты в общежитии. По заявлениям мы выявили, что это не студенты данного вуза. Коммендант сказал, что это обучающиеся других университетов. Динара Сапакова

В среднем проживание в общежитии университета студентам во время учебного года обходится в 7500 тенге в месяц. Корпус рассчитан на 240 мест, в каждой комнате проживает по четыре человека.

алматы

кухня в старом общежитии

Выражение «Дешево, но сердито» полностью оправдывает себя, когда смотришь на состояние санузлов и душевых (они, как и во многих общежитиях, построенных в советское время, есть только в конце коридора и на каждом этаже). А некоторые помещения общежития и вовсе используются не по назначению. К примеру, на этой кухне решили высушить обувь. Напугало проверяющих еще и состояние окон, где нет стекол или сломаны ручки и крепежи.

алматинцы

Кроссовки сушатся

Даже несмотря на плачевное состояние комнат и отсутствие элементарных условий проживающие умудряются и здесь создать домашний уют.

няшка

Милое фото в общежитии

К слову, у алматинских студентов есть альтернатива - либо снимать квартиру, или заезжать в новые общежития, которые есть у частных вузов. 10-этажное здание на 180 мест было введено в эксплуатацию в 2021 году, здесь есть все условия для комфортного проживания студентов – туалеты возле каждой комнаты, комфортные душевые, чистая кухня.

свежее фото

комната в новом общежитии

Сами студенты такие условия называют курортом, а не общежитием! Правда, платить за такие апартаменты придется гораздо больше - 40 тыс. тенге в месяц, и по словам руководства учебного заведения, здесь во время учебного года проживают некоторые студенты из других частных университетов.

алматы

Умывальники в новом общежитии

Ситуация с общежитиями постоянно находится на особом контроле Управления молодежной политики Алматы. Руководитель управления Каиржан Мендигалиев признался, что сегодня в общежитиях алматинских университетов сохраняется дефицит мест. По данным прошлого учебного года, в ВУЗах обучалось 182 тысячи человек. При этом порядка 70% - приехали из других регионов.

В 36 вузах базируется 95 общежитий, в которых одновременно проживает больше 30 тыс. студентов. Остальные 112 тыс. иногородних студентов вынуждены проживать где-то, снимали квартиры и хостелы. Мы понимаем, что в этом году к нам приедет большее количество студентов, и мы хотим, чтобы они жили в комфортных, безопасных условиях. Мы запросили данные у вузов, сколько иногородних студентов они готовы обеспечить местами. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

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Кухня в новом общежитии

Решать проблему в акимате намерены системно, за счет строительства новых мест для проживания студентов, а также чиновники планируют заключить договоры с хостелами и гостиницами. Возможно, так удастся если не полностью, но частично решить жилищный вопрос учащихся. В 2022 году в Алматы начинается строительство новых общежитий в 3-х вузах, а к началу занятий в этом году планируют открыть два новых общежития.

У нас, к сожалению, нет возможности предоставлять всем вузам свободные земельные участки под строительство новых общежитий, но мы стараемся их найти, мы привлекаем, в том числе, и частные компании, у которых есть объекты, которые можно перевести в общежития. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

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Горы строительного мусора возле общежития

Все выявленные нарушения в ходе мониторинга проверяющие намерены в ближайшее время отправить руководству алматинских университетов. Последние, должны устранить их в кратчайшие сроки. Помимо этого, специалисты дали ряд конкретных рекомендаций ответственным лицам. Они уверены, что это улучшит проживание студентов во время учебы.

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Альберт Ахметов
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