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Хлопки и пожар: рядом с детской площадкой в Алматы сгорел автомобиль

пожар Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в Алмалинском районе рядом с жилым домом по улице Макатаева, передает Zakon.kz.

Как рассказал владелец пострадавшего авто Infiniti FX37, с утра машина не заводилась.

пожар

Фото: Zakon.kz

Вечером он решил самостоятельно разобраться в проблеме, однако в какой-то момент авто загорелось.

пожар

Фото: Zakon.kz

Очевидцы пытались потушить разгоревшийся пожар, но ничего не вышло.

салон, пожар

Фото: Zakon.kz

Пожарные прибыли за две минуты (пожарная часть рядом расположена). Установлено горение автомашины открытым пламенем марки Infiniti FX35 2008 года выпуска на площади 3 кв. м, загорание ликвидировано пеной в течение пяти минут.Пресс-служба ДЧС города Алматы

Во время пожара слышались хлопки. По мнению очевидцев, они могли быть результатом разгерметизации шин.

Жертв и пострадавших нет.

пожар

Фото: Zakon.kz

Известно, что огнем задеты еще три авто, которые были припаркованны рядом с Infiniti.

пожар

Фото: Zakon.kz

Ведется расследование всех обстоятельств дела.

пожар

Фото: Zakon.kz

Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за две-три минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, всегда иметь исправные огнетушители, – отметили в ДЧС города.

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Елена Беляева
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