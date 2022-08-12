Жители Венеции боятся вымирания коренного населения

Группа активистов подсчитала, что численность населения исторической части города составила 50 тыс. человек, что на 120 тыс. меньше, чем было в начале 1950-ых годов, передает Zakon.kz.

Мы предупреждали об этом годами. Мы не хотим сдаваться, но никаких мер не было принято, чтобы переломить эту тенденцию, – цитирует The Guardian главу организации Маттео Сеччи.

Он заявил, что городу нужны «эпохальные изменения». К примеру, материально поощрять тех жителей главного острова, которые сдают жилье только венецианцам.

Опасность в том, что мы вымираем, и скоро мы превратимся в экспонаты в музее на открытом воздухе. Маттео Сеччи

Активисты уверены, что коренных жителей становится все меньше из-за популярности города у туристов, из-за чего Венецию воспринимают «как банкомат». Многие сдают свои дома приезжим и уезжают, на месте предприятий малого бизнеса появляются сувенирные лавки, и пространство для жителей все больше сокращается.