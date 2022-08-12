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Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно

Тараз Фото: скриншот
35-летний военный Аслан Бахытжанов рассказал, что до трагедии, будучи исполняющим обязанности начальника части, он восемь раз писал жалобы на неработающую противопожарную аппаратуру и серьезную нехватку кадров, передает Zakon.kz.

По его словам, об этом знали и в министерстве, и в военной прокуратуре.

Если бы все мною отправленные заявки своевременно были исполнены, то и пожара такого не было бы. Примерно было установлено около 170 камер видеонаблюдения, около 30 датчиков движения, около 40 или 50 пожарных датчиков. И также охранная сигнализация порядка 30. Все эти технические средства охраны не сразу вышли из строя, частично стало выходить, – цитирует КТК Бахытжанова.

По словам военного, в день трагедии пожарные датчики, которые установили в части не так давно, не сработали. Густой черный дым из окон склада заметили только часовые. Сейчас Бахытжанова обвиняют в халатности и нарушении правил обращения с боеприпасами. Вместе с ним, говорит военный, по делу проходят еще пять человек, в том числе два солдата-срочника. Якобы они кинули в одно из хранилищ горящую тряпку.  

Это было умышленно сделано. Свидетели есть, данные военнослужащего, который непосредственно поджег. Он признался, и в данный момент находится в следственном изоляторе города Тараза. Аслан Бахытжанов

К слову, в отношении двух пожарных, которые тушили возгорание на складах, а после стали обвиняемыми в халатности, дела прекратили. А в части, уверяет военный, наконец-то произошли изменения – восстановили связь, расширили штат.

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26 августа будет годовщина трагедии в воинской части Байзакского района. Тогда из-за пожара на складах боеприпасов прогремела серия взрывов.

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Елена Беляева
Тараз
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