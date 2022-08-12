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Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

казахстанская теннисистка в Канаде Фото: Instagram/yulia_putintseva
В четвертьфинале Юлия Путинцева сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, занимающей седьмое место в рейтинге WTA, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46 место в рейтинге WTA) встретилась с американкой Алисон Риск (35 место) в 1/8 финала турнира в Торонто, сообщает Sports.kz.

Путинцева одержала победу в двух сетах — 6:3, 7:5 — и вышла в четвертьфинал. При этом во втором Юлия уступала со счетом 2:5.

Ранее по ходу турнира Юлия Путинцева победила канадскую теннисистку Катерину Себову (299 место) — 3:6, 6:2, 7:5, а затем одолела третью ракетку мира испанку Паулу Бадосу — при счете 7:5, 1:0 она снялась из-за судорог.

Призовой фонд турнира WTA в Торонто составляет 2 697 250 долларов. Победительница заработает 439 700 долларов и получит 900 рейтинговых очков.

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