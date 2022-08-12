Незаконная реализация дизтоплива на 14,6 млн тенге: в Алматы вынесен приговор
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В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company» по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.
В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 млн тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение.Пресс-служба АФМ РК
Как уточнили в агентстве, по приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с применением амнистии.
Также АФМ обратилось к гражданам и предпринимателям:
Если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны, либо вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты.
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