Незаконная реализация дизтоплива на 14,6 млн тенге: в Алматы вынесен приговор

В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company» по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.

В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 млн тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение. Пресс-служба АФМ РК

Как уточнили в агентстве, по приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с применением амнистии.

Также АФМ обратилось к гражданам и предпринимателям: