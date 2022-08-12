Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Незаконная реализация дизтоплива на 14,6 млн тенге: в Алматы вынесен приговор

Незаконная реализация дизтоплива на 14,6 млн тенге: в Алматы вынесен приговор Фото: pexels
В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company» по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.
В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 млн тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение.Пресс-служба АФМ РК

Как уточнили в агентстве, по приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с применением амнистии.

Также АФМ обратилось к гражданам и предпринимателям:

Если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны, либо вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты.

Читайте также

«Сахарного» мошенника осудили в Алматы

В Казахстане образованы и переименованы некоторые суды

Общественники подали в суд на акимат Усть-Каменогорска из-за радиационных зон

Динара Халдарова
АФМ РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
штормовое предупреждение по Казахстану
Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления