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В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении

В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении Фото: polisia.kz
В Алматы водитель автобуса перевозил пассажиров под воздействием наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Он был остановлен полицейскими на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра.

Поведение водителя вызвало подозрение. Он был сопровожден для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого врачами-наркологами было выявлено его наркотическое опьянение. Водителя сразу же отстранили от управления общественным транспортом. Решением Специализированного межрайонного административного суда мужчина был лишен права управления ТС сроком на 8 лет, а также подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку.Заместитель начальника Управления административной полиции Даулет Сейткулов.

Кроме того, меры административного воздействия, согласно ст. 619 КРКобАП, были приняты и в отношении медицинского работника автопредприятия, допустившего на линию водителя в состоянии наркотического опьянения. Сумма штрафа составила 150 тысяч тенге.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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