В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении

В Алматы водитель автобуса перевозил пассажиров под воздействием наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Он был остановлен полицейскими на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра.

Поведение водителя вызвало подозрение. Он был сопровожден для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого врачами-наркологами было выявлено его наркотическое опьянение. Водителя сразу же отстранили от управления общественным транспортом. Решением Специализированного межрайонного административного суда мужчина был лишен права управления ТС сроком на 8 лет, а также подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку. Заместитель начальника Управления административной полиции Даулет Сейткулов.