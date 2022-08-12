Жуткое ДТП с участием самосвала произошло в Карагандинской области: погибли трое

Ночью на трассе в Карагандинской области произошло лобовое столкновение автомобиля Subaru с самосвалом Shacman. В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались три человека, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 12 августа около 2:00 в Актогайском районе Карагандинской области на автодороге Балхаш – Гульшат 65-летний водитель легкового автомобиля Subaru, несмотря на наличие предупреждающих знаков, выехал на реконструированную закрытую дорогу и совершил лобовое столкновение с самосвалом Shacman под управлением 47-летнего мужчины, который производил ремонт данного участка дороги.

В результате ДТП водитель Subaru и два его пассажира от полученных травм скончались на месте. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». – Прим. ред.) УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ведомстве водителей предупреждают о строгом соблюдении правил дорожного движения и непревышении скоростного режима.