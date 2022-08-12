Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жуткое ДТП с участием самосвала произошло в Карагандинской области: погибли трое

Жуткое ДТП с участием самосвала произошло в Карагандинской области: погибли трое Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Ночью на трассе в Карагандинской области произошло лобовое столкновение автомобиля Subaru с самосвалом Shacman. В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались три человека, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 12 августа около 2:00 в Актогайском районе Карагандинской области на автодороге Балхаш – Гульшат 65-летний водитель легкового автомобиля Subaru, несмотря на наличие предупреждающих знаков, выехал на реконструированную закрытую дорогу и совершил лобовое столкновение с самосвалом Shacman под управлением 47-летнего мужчины, который производил ремонт данного участка дороги.

В результате ДТП водитель Subaru и два его пассажира от полученных травм скончались на месте. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». – Прим. ред.) УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ведомстве водителей предупреждают о строгом соблюдении правил дорожного движения и непревышении скоростного режима.

Читайте также

В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении

Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно

Хлопки и пожар: рядом с детской площадкой в Алматы сгорел автомобиль

Динара Халдарова
Балхаш Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
штормовое предупреждение по Казахстану
Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления