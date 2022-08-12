Уйти в IT: сколько казахстанцев хотели бы сменить сферу деятельности

Высокая востребованность специалистов в сфере информационных технологий не могла оставить равнодушными граждан, желающих впоследствии трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, передает Zakon.kz.

По данным аналитиков ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, в текущем году почти 19% трудоустроенных казахстанцев планируют пройти переобучение для работы в сфере информационных технологий.

При этом соотечественники в возрасте 25-35 лет считают, что с легкостью могут стать айтишниками, но порой не решаются на переобучение.

5% опрошенных уже пробовали свои силы и проходили курсы по переквалификации в IT. 51% планируют сделать это в ближайшем будущем. Остальные 44% не торопятся кардинально менять профессию, объясняя это страхом провала и нехваткой времени на учебу.

Вместе с тем среди основных триггеров желания уйти в IT названы высокие зарплаты, востребованность, гибкий график, наличие «удаленки», возможность переезда и трудоустройства в крупных международных компаниях.