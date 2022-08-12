Bank RBK стал лидером по привлечению бизнес-вкладов

Вклады юридических лиц в банках Казахстана в первом полугодии выросли на 1,2%. На долю Топ-10 банков приходится 92,7% от общего объема депозитов бизнес-структур. При этом наибольший рост продемонстрировал Bank RBK, который увеличил объем корпоративных вкладов за месяц сразу на 26,9%.

Как сообщает Ranking.kz, за первое полугодие текущего года вклады юридических лиц в БВУ РК выросли лишь на 1,2%. Корпоративные вклады БВУ РК в январе ушли в минус на 1,1%, но уже в феврале показали рост на 3,2%, однако далее три месяца подряд объем вкладов юрлиц сокращался: в марте — на 2%, в апреле и мае — на 3,6% в каждом месяце. При этом, несмотря на геополитическую обстановку в мире, уже в июне казахстанские банки привлекли от корпоративного сектора более 1 трлн тенге. Вклады юрлиц в БВУ РК выросли на 8,9% за месяц, составив к концу июня 2022 года 12,7 трлн тенге.

На долю Топ-10 банков приходится 92,7% от общего объема вкладов юридических лиц на конец июня 2022 года, месяцем ранее их доля составляла 90,6%. Совокупный объем корпоративных вкладов топовой десятки БВУ РК за месяц вырос на 11,5%, при этом рост показали девять из 10 банков.

Фото: Bank RBK

Наибольший рост продемонстрировал Bank RBK, увеличивший объем корпоративных вкладов за месяц сразу на 26,9%, или на 132,2 млрд тенге, до 623,5 млрд тенге.

Bank RBK предлагает такие вклады, как «Срочный» и «Корпоративный» для микро- и малых предпринимателей, а также для среднего и крупного бизнеса, которые можно открыть в тенге, долларах и рублях. Стоит отметить также вклад «Овернайт» на срок от одного дня до 12 месяцев, в течение которого на ежедневной основе сумма вклада с текущего счета будет переводиться на сберегательный счет, а утром следующего дня автоматически возвращаться.

В тройку лидеров по месячному росту объема корпоративных вкладов также вошли Kaspi Bank (рост на 24,1%, до 453,6 млрд тенге) и Банк Китая в Казахстане (рост на 23,3%, до 465,7 млрд тенге).

Единственный банк из Топ-10, у которого портфель вкладов юридических лиц за июнь 2022 года сократился, — Altyn Bank. Совокупный объем корпоративных вкладов остальных банков, не входящих в Топ-10, сократился за месяц на 16%, или на 176,4 млрд тенге, составив на конец июня текущего года 926,8 млрд тенге.

Фото: Bank RBK

За год объем вкладов юридических лиц вырос на 5% по сравнению с июнем 2021 года, при этом годом ранее был отмечен рост сразу на 28,3%. За десятилетие объем корпоративных вкладов увеличился в 2,4 раза.

Доля корпоративных вкладов в общем объеме депозитного портфеля БВУ РК за год уменьшилась с 49,4% до 48,1%, в то время как 10 лет назад она составляла 63,9%.