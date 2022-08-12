«Сахарного» мошенника осудили в Алматы

В Алматы осужден предприимчивый мошенник, предлагавший продажу сахара по низким ценам, сообщает Zakon.kz.

В районном суде №2 Бостандыкского района рассмотрено уголовное дело в отношении А., признанного виновным в мошенничестве (ст. 190 ч. 3 п. 4 УК).

Судом установлено, что в апреле 2022 года подсудимый А., придя в торговый центр, предложил потерпевшим приобрести 17 мешков сахара по низкой цене, после чего найти покупателей на них и сбыть.

Потерпевшие, не подозревая о корыстных намерениях подсудимого, согласились с предложением и перевели денежные средства на счет мошенника. Завладев денежными средствами, подсудимый скрылся с места преступления, отключил телефон и потратил добытые преступным путем средства на свои личные нужды, тем самым причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 235 тыс. тенге. Пресс-служба районного суда №2 Бостандыкского района г. Алматы

Уголовным кодексом за данное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

В суде прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Приговором суда А. признан виновным в мошенничестве и ему назначено наказание в виде 3,6 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля, а также 100 часов принудительного труда. Гражданский иск потерпевших удовлетворен в полном объеме. Пресс-служба районного суда №2 Бостандыкского района г. Алматы

При назначении наказания суд учел такие смягчающие вину обстоятельства, как признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Приговор вступил в законную силу.