Кинолог спас 5-летнего мальчика от падения из окна

В полицию Уланского района поступил тревожный звонок. У открытого окна на подоконнике пятого этажа стоял ребенок. По сигналу незамедлительно отправили следственно-оперативную группу, передает Zakon.kz.

Спустя пару минут полицейские уже были на месте. Инспектор-кинолог Асыл Бериков незамедлительно принял меры по недопущению происшествия.

Позже выяснилось, что Асыл еще во время регистрации вызова дежурным побежал во двор дома. Он вскрыл подъездную дверь, поднялся на 5 этаж, постучался в квартиру. Ему открыла 12-летняя девочка. Она не заметила, как младший брат залез на подоконник открытого окна.

Забежав в комнату, полицейский разговорами отвлек малыша и снял его с подоконника. Родителей малолетних детей дома не оказалось.

Мать пришла домой чуть позже. Она пояснила, что буквально на несколько минут вышла в магазин в этом доме. С родителями провели профилактическую беседу.