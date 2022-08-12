До 5 градусов тепла ожидается на севере Казахстана – прогноз погоды на выходные
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 августа 2022 года. В ближайшие сутки жителей северных регионов страны ждет постепенное понижение температурного фона, сообщает Zakon.kz.
Виной этому станет обширный северо-западный антициклон. Хотя его отрог распространится почти на всю территорию республики, на западе все еще сохранится жаркая погода. В то же время он сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются дожди, прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер. РГП «Казгидромет»
На севере республики ночью от +10...+18°С до +5...+10°С, днем от +23...+30°С до 18...+23°С;
на западе +32...+40°С;
на северо-западе +28...+38°С;
в центре +22...+33°С;
на востоке +20...+28°С;
на юге +32...+42°С;
на юго-востоке страны небольшое повышение температуры воздуха днем от +22...+32°С до +25...+35°С.
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