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Законодательство РК

Почти 7,5 млн га земель проверят в Казахстане

возврат земель правительство Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел очередное заседание Комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, в ходе заседания были рассмотрены результаты проводимой работы по выявлению и возврату сельскохозяйственных земель.

С начала текущего года комиссией возвращено государству 1 млн 119 тыс. га земель. В настоящее время проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тыс. га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тыс. га земель.

В целом, комиссией планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, из них пашни – 585,2 тыс. га, пастбища – 6,86 млн га.

Как известно, 9 августа президентом Казахстана подписан указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок соблюдения земельного законодательства.

С учетом вышеперечисленных мер до конца текущего года планируется возвратить государству не менее 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.

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