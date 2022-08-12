Строители Алматы провели разминку в стиле латино

В Алматы в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – прошли спортивные соревнования среди работников этой отрасли. Разминка была необычной, передает Zakon.kz.

12 августа акимат Алматы устроил для строителей мегаполиса настоящий праздник.

Фото: Zakon.kz

Помимо традиционной концертной программы, специалисты, ответственные за надежность всех зданий и сооружений, в которых мы живем, учимся и работаем, получили возможность проверить свои силы в различных спортивных дисциплинах.

Фото: Zakon.kz

Детей строителей ждали аниматоры, фотозоны, различные активности, а также соревнования в отдельных дисциплинах.

Фото: Zakon.kz

Разминку для всех желающих проводила гостья из Кубы, которая предложила не просто размять тело, но и выучить несколько движений из латиноамериканских танцев.

Собравшиеся охотно повторяли за профессиональной танцовщицей элегантные движения, по окончании флешмоба-разминки и небольшого перекуса начались сами соревнования.

Поздравить строителей с профессиональным праздником прибыл аким мегаполиса Ерболат Досаев.

Фото: Zakon.kz

Строители – представители созидательной профессии, всегда находятся на передовой, вносят свой большой вклад в развитие страны и заслуженно снискали особое уважение и авторитет в обществе. Однако сегодня перед нами стоят новые вызовы по повышению качества строительства, внедрению новых технологий и материалов, а также в целом по пересмотру дальнейших подходов по развитию нашего любимого города. Все эти большие задачи будут воплощены в жизнь талантами и руками строителей. Призываю всех строителей вместе работать во благо нашего любимого Алматы, чтобы сделать город краше и лучше. Аким Алматы Ерболат Досаев

Аким пояснил, что одна из задач — формирование условий для комфортной жизни в городе, чтобы Алматы стал современным и удобным мегаполисом, привлекательным как для инвестиций, так и для туристов. И без труда строителей в этом важном деле не обойтись.

Фото: Zakon.kz

Глава мегаполиса отметил благодарственными письмами ветеранов, сотрудников строительной отрасли.