Строители Алматы провели разминку в стиле латино
12 августа акимат Алматы устроил для строителей мегаполиса настоящий праздник.
Фото: Zakon.kz
Помимо традиционной концертной программы, специалисты, ответственные за надежность всех зданий и сооружений, в которых мы живем, учимся и работаем, получили возможность проверить свои силы в различных спортивных дисциплинах.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Собравшиеся охотно повторяли за профессиональной танцовщицей элегантные движения, по окончании флешмоба-разминки и небольшого перекуса начались сами соревнования.
Поздравить строителей с профессиональным праздником прибыл аким мегаполиса Ерболат Досаев.
Фото: Zakon.kz
Строители – представители созидательной профессии, всегда находятся на передовой, вносят свой большой вклад в развитие страны и заслуженно снискали особое уважение и авторитет в обществе. Однако сегодня перед нами стоят новые вызовы по повышению качества строительства, внедрению новых технологий и материалов, а также в целом по пересмотру дальнейших подходов по развитию нашего любимого города. Все эти большие задачи будут воплощены в жизнь талантами и руками строителей. Призываю всех строителей вместе работать во благо нашего любимого Алматы, чтобы сделать город краше и лучше.Аким Алматы Ерболат Досаев
Аким пояснил, что одна из задач — формирование условий для комфортной жизни в городе, чтобы Алматы стал современным и удобным мегаполисом, привлекательным как для инвестиций, так и для туристов. И без труда строителей в этом важном деле не обойтись.
Фото: Zakon.kz
Глава мегаполиса отметил благодарственными письмами ветеранов, сотрудников строительной отрасли.