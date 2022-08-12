Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полицейская погоня вновь попала на видео

Полицейская погоня вновь попала на видео Фото: Zakon.kz
В Кызылорде от полицейских пытался скрыться водитель, лишенный водительских прав. Об этом сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, передает Zakon.kz.

11 августа в полночь экипаж патрульной полиции на одной из центральных улиц Кызылорды заметил автомашину УАЗ, нарушившую правила дорожного движения.

Новость по теме

«GTA в Нур-Султане» – погоня полицейских за Toyota Camry рассмешила Казнет

Полицейские потребовали водителя автомашины остановиться, однако лихач, не отреагировав на сигналы, не только не притормозил, но еще и продолжил движение, съехав на обочину.

Полицейским удалось остановить УАЗ на бездорожье на окраине города.

За рулем находился 46-летний кызылординец, который был лишен права управления транспортным средством. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы согласно ч. 3-1 ст. 613 («Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, не имеющим права управления либо лишенным права управления транспортными средствами») и ч. 1 ст. 612 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления») КоАП РК, – говорится в сообщении.

Читайте также

В Алматы выявлено 218 фактов подложных госномеров

Схрон с оружием обнаружили в Нур-Султане

Голый мужчина привлек внимание семейчан

Динара Халдарова
Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Тараз
Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
штормовое предупреждение по Казахстану
Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана
пожар
Хлопки и пожар: рядом с детской площадкой в Алматы сгорел автомобиль
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления