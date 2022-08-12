Полицейская погоня вновь попала на видео

В Кызылорде от полицейских пытался скрыться водитель, лишенный водительских прав. Об этом сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, передает Zakon.kz.

11 августа в полночь экипаж патрульной полиции на одной из центральных улиц Кызылорды заметил автомашину УАЗ, нарушившую правила дорожного движения.

Полицейские потребовали водителя автомашины остановиться, однако лихач, не отреагировав на сигналы, не только не притормозил, но еще и продолжил движение, съехав на обочину.

Полицейским удалось остановить УАЗ на бездорожье на окраине города.

За рулем находился 46-летний кызылординец, который был лишен права управления транспортным средством. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы согласно ч. 3-1 ст. 613 («Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, не имеющим права управления либо лишенным права управления транспортными средствами») и ч. 1 ст. 612 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления») КоАП РК, – говорится в сообщении.