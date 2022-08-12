В Алматы выявлено 218 фактов подложных госномеров

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров изучил работу автоматизированной системы «Қорғау – Опасный водитель», сообщает Zakon.kz.

В условиях крупного мегаполиса, где ежедневно курсирует более 800 тысяч автотранспортных средств, эта система показала свою эффективность. Она ориентирована на выявление водителей, использующих подложные госномерные знаки, на тех, кто устраивает гонки и позволяет агрессивный стиль езды, а также на выявление участников дорожного движения, пренебрегающих ПДД, из-за преступной халатности которых случаются аварии с трагическим исходом. Подложный номер, как правило, применяется с целью «обхода» систем видеонаблюдения, нередко и при совершении преступлений. Наша задача – не допустить такие факты и искоренить эту зловещую практику. Строевые подразделения полиции и информационные технологии максимально ориентированы на выявление таких правонарушений. Арыстангани Заппаров

По словам главы полиции Алматы, только с начала этого месяца на дорогах города выявлены 218 фактов управления транспортным средством с подложными государственными регистрационными номерными знаками, еще 773 факта – управления транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков. Кроме того, с начала этого месяца задержаны 4 машины-двойника.

Вместе с тем проводится работа по задержанию автомашин, допускающих систематическое нарушение правил дорожного движения и уклоняющихся от уплаты штрафов. В этих целях нами сформирован список ТС, имеющих большие административные штрафы. К примеру, вчера задержана автомашина марки «ВАЗ-21114» под управлением гр. И., на которой зарегистрировано штрафов на сумму более 2 миллионов 408 тысяч тенге. С начала текущего месяца водворено на специализированную штраф стоянку 9 автомашин, имеющих общую задолженность свыше 11 миллионов тенге. Арыстангани Заппаров

Всего с начала внедрения системы «Қорғау – Опасный водитель» выявлено 38 тыс. 824 правонарушений, в том числе:

33 126 превышений водителями скоростного режима;

2349 управления транспортным средством без технического осмотра;

2322 управления транспортным средством без страхового полиса;

83 ранее лишенных прав управление транспортными средствами.

По результатам проведенных профилактических мероприятий на специализированную штраф стоянку водворены 1128 автомашин, изъято 485 государственных регистрационных номерных знаков.