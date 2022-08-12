Курс доллара продолжает снижаться на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,01 тенге, снизившись еще на 1,45 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,83 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 70,83 тенге (-0,13).

Курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов – 491,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 12 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,49%, до $99,11 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,56%, до $93,81 за баррель.