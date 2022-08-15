Советы эксперта: как подготовить ребенка к школе в психоэмоциональном плане

Психолог, гипнотерапевт Евгения Ли рассказала корреспонденту Zakon.kz, как подготовить ребенка к школе в психоэмоциональном плане. По мнению эксперта, задача родителей – помочь ребенку стать эмоционально устойчивее, создав правильную атмосферу для первоклассника.

По словам специалиста, нужно точно понимать, что психоэмоциональная готовность у ребенка или имеется, или ее нет. Родные должны поспособствовать тому, чтобы переход на новый этап жизни для первоклассника был менее болезненный, но интересный.

Для начала я бы рекомендовала родителям снять свою внутреннюю тревожность, лишнюю серьезность, так как ребенок и сам понимает, что впереди у него новый этап и все будет по-другому. А если еще и родители будут давить своей серьезностью, то ребенку будет сложнее адаптироваться. Поэтому первое, что нужно сделать родителям, – посмотреть на свои страхи и расставить правильно приоритеты: что сейчас самое важное. Большое количество мам и пап акцентируют внимание, даже зацикливаются, на оценках, желая, чтобы у ребенка все и сразу получалось. Важно помнить, что у каждого ребенка своя скорость, и зависит она от возраста, индивидуальных особенностей нервной системы и психики. Он обязательно справится, но в пределах своего темпа и в свое время. Не надо сравнивать своего ребенка с другими детьми или со своими внутренними ожиданиями, какой он должен быть. Тогда родители станут для ребенка опорой и помогут ему преодолеть трудности, которые неизбежно будут в этом возрасте. Они необходимы для его развития. Психолог Евгения Ли

По словам спикера, что касается самостоятельности – зона ответственности ребенка во время дошкольной поры постепенно расширяется. Родителям нужно набраться терпения и не ожидать от него моментальной самостоятельности.

Если что-то у него не получается, нужно объяснять, помогать и рассказывать. Идет процесс адаптации, когда ребенок нарабатывает навыки самостоятельности. Для этого в школе есть учитель, который поможет, он всегда на связи. Не нужно воспринимать ситуацию так, как будто ребенок один «на поле боя». Совместными усилиями всегда получится откорректировать направление ребенка в обучении. Не нужно пугаться стресса у первоклашки. Он будет, и это нормально. Можно обратиться к педиатру, он поможет при помощи витаминов поддержать организм и укрепить иммунитет во время адаптации в новом коллективе. Это можно сделать и с помощью правильного распорядка дня. Очень важно для ребенка, чтобы был баланс нагрузки и отдыха: необходимо верно организовать время отдыха и расслабления после школьной нагрузки. Организм должен успевать восстанавливаться. Пусть ребенок играет. Рекомендуется больше прогулок на свежем воздухе. Организму необходимо расслабление. Уже сейчас надо постепенно приучать ребенка к раннему подъему. Не нужно в период до школы заставлять его что-то доучить или доделать. Как раз этот период должен быть отдыхом для ребенка, общения с друзьями и игр. Психолог Евгения Ли

Кроме того, специалист заострила внимание на запрете баловства. Любой учитель или педагог не в восторге, когда дети на перемене кричат и носятся по рекреациям. Психолог рекомендует объяснить будущему первоклашке, что баловаться не плохо, но в подходящее для этого время.

Сделать это нужно так, чтобы ребенок не понял все буквально, по-своему: теперь и играть нельзя, и баловаться. Чтобы ребенка это не угнетало, надо рассказать, что играть можно и шуметь можно, но на перемене, а не на уроке. Родителям следует понимать, что это тоже навык, который будет вырабатываться в течение какого-то времени, а не мгновенно. Все зависит от внутренней скорости самого ребенка, насколько долго он будет к этому привыкать. Психолог Евгения Ли

Эксперт подчеркнула, что ключевым должно стать то, чтобы первоклашка не понял: теперь я за все отвечаю сам, так как это будет еще больше вгонять его в стресс. Необходимо объяснить, что все в пределах его возрастных особенностей.

Самостоятельности и серьезности нужно учить ребенка через игру, интерес. Недавно у меня была консультация с мамой ребенка по поводу того, что девочка не хочет делать уроки. Она в сентябре пойдет в школу, и мама уже сейчас пытается договориться, что по субботам ребенок должен делать уроки, вводя пробное выполнение домашней работы. Приходит суббота – у девочки истерика, она хочет играть, отношения портятся. При беседе с мамой выяснилось, что она накануне, предлагая дочке определить время для занятий, говоря: «давай решим, когда в субботу ты будешь делать уроки», давала ей посыл: ты должна решить. Но принятие решения еще не в зоне ответственности семи-восьмилетнего ребенка. Он еще не умеет контролировать свое время и не может дать точный ответ. Родитель сам должен четко определять эти границы. Евгения Ли

В случае истерики ребенка по поводу нежелания выполнять школьное задание поможет участие родителя, а не призыв к зову совести и ответственности. Следует занять такую позицию: «да, я понимаю, тебе хочется поиграть. Но давай мы сделаем этот урок, а потом ты поиграешь. Во что ты хочешь поиграть?». Необходимо дать паузу, чтобы ребенок перестроился. В итоге именно такой подход дал возможность маме выстроить с ребенком теплые отношения, добавила эксперт.

Также психолог рассказала, что у родителей в моменты споров и конфликтов с детьми возникает чувство вины из-за того, что они ругают ребенка, срываются. После они сожалеют об этом. «Это как замкнутый круг, по которому ходят многие родители», заметила Евгения, рассказав, как избежать этого.

В детской психологии есть правило: всегда быть на стороне ребенка, а не на стороне проблем или школы. Следует придерживаться позиции – «вместе с ребенком», это поможет успешно решать трудности, с которыми сталкивается ребенок на новом этапе жизни, – разъяснила психолог.

Кроме того, специалист дала советы родителям, как помочь первоклашке выстроить отношения со сверстниками в учебном заведении. По ее словам, взрослый может взять на себя инициативу по организации совместного досуга детей. Так одноклассники смогут пообщаться в неформальной обстановке.

Если ваш ребенок застенчив, ему сложно знакомиться, дружить с одноклассниками, то здесь тоже нужна помощь. Нельзя давать посыл, что с ребенком что-то не в порядке, нужно дать ему уверенность: да, сейчас тебе сложно, но ты обязательно найдешь себе друга, начнешь общаться. Это нужно для того, чтобы у ребенка не складывалось самоощущение, что с ним что-то не в порядке и с ним не хотят дружить. Родителям в этот период можно устроить детский праздник с привлечением детей из школы или после уроков пойти погулять вместе с ребятами, к примеру, поесть мороженое или пиццу. Другими словами, создать условия, в которых ребенок сможет начать общаться. Как говорит Петруновская: «Прежде, чем давать что-то ребенку, посмотрите, в чем он нуждается». Здесь самое универсальное правило – смотреть на ребенка и пытаться понять, что ему нужно, в чем на данный момент ему необходима поддержка. Психолог Евгения Ли

Специалист посоветовала родителям подчеркнуть важность предстоящего события – поступления в первый класс, организовав праздник. Можно также подарить символический подарок. Это даст возможность ребенку понять, что переход на следующую стадию развития – не какой-то груз с давящей серьезностью, а, наоборот, вместе мы справимся.

Психолог порекомендовала простое, но очень эффективное упражнение – «тряска на пятках». Полезно оно не только для детей, но и для взрослых. С его помощью очень хорошо сбрасывать напряжение, усталость, мешающие эмоциональному состоянию.

Выполняя его с детьми помладше, следует выполнять в форме игры, объявив, к примеру, следующее: «А давай представим, что к нам прицепились маленькие крабики, которые мешают нам, и мы их будем сбрасывать!». Можно найти свое, что будет ближе и комфортнее вашему ребенку, – уточнила психолог.

Ключевым условием для выполнения данного упражнения должна стать визуализация: нужно представлять, как усталость, или напряжение, и все ненужное, что вам мешает, образно сбрасывается или отлетает от вас в виде застарелой штукатурки, скорлупы, прищепок. Выполнять его нужно систематически, но не долго – пару минут, секунды, и тогда результаты не заставят себя ждать.