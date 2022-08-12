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Каждый второй автомобиль на дорогах Казахстана старше 20 лет

Почти 50% автомобилей в Казахстане старше 20 лет Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за июнь 2022 года в Казахстане на учет поставлен 95 801 легковой автомобиль, что на 6,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Так, на 1 июля 2022 года В Казахстане зарегистрировано 3 млн 907 тысяч 200 легковых автомобилей.

По году выпуска в автопарке легковых авто преобладают автомобили, выпущенные 20 лет назад, – 49%, наименьшая доля приходится на автотранспортные средства, возраст которых от 3 до 7 лет, – 6,8%.Бюро национальной статистики

Еще почти 841 тысяча автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет, 577 226 авто старше 7 лет.

Больше всего легковых автомобилей зарегистрировано в Алматинской области – 501,5 тыс. единиц, в Алматы – 463,7 тыс. и в Нур-Султане – 285,4 тыс., меньше всего – в Кызылординской области – 97,3 тыс.

В качестве топлива легковые авто в основном используют бензин (86,7%), на смешанном топливе передвигается 9,1% транспортных средств.

При этом в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей по объему двигателя преобладают автомобили свыше 1500 до 2000 куб. см – 1 млн 749,3 тыс.

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Лариса Черненко
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