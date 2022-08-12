107 вместо 120: выпускница из Шымкента чуть не осталась без гранта

Фото: unsplash

Выпускница школы из Шымкента Жасмин Тастан чуть не осталась без образовательного гранта из-за технической ошибки, которую допустила секретарь приемной комиссии Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова. Женщина при заполнении документов указала 107 баллов вместо 120, передает Zakon.k

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿© ZTB QAZAQSTAN 2022 (@ztb_video) В Шымкенте разгорелся скандал из-за ошибки сотрудницы приемной комиссии. Выпускница по имени Жасмин все школьные годы старательно училась. Она получила прекрасный аттестат, набрала заветные 120 баллов на ЕНТ. Но во время заполнения документов девушки на участие в конкурсе образовательных грантов сотрудница приемной комиссии допустила ошибку – вместо 120 баллов она указала 107. В итоге Жасмин лишилась возможности бесплатно учиться, – говорится в описании ролика в Instagram-паблике ztb_video. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство науки и высшего образования РК. Выпускница школы Тастан Жасмин Куанышевна подала документы для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта в Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова. Специалист приемной комиссии допустил техническую ошибку при вводе данных сертификата ЕНТ. После опубликования списка обладателей гранта родители, узнав, что их ребенок не выиграл грант, обратились к руководству данного учебного заведения и в министерство. Пресс-служба МНВО РК 12 августа представители министерства рассмотрели данное обращение и приняли решение. Советник министра поговорил с родителями выпускницы и извинился от имени министра и министерства за допущенную ошибку. Техническая ошибка была немедленно исправлена, и абитуриенту Жасмин Куанышевне был присужден грант в СДУ (Университет Сулеймана Демиреля. – Прим. ред.). Пресс-служба МНВО РК Кроме того, Жасмин будет обеспечена общежитием. Специалисту приемной комиссии Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова, допустившему ошибку в приеме документов, объявлен выговор. Пресс-служба МНВО РК Читайте также Мужчины из каких регионов Казахстана чаще берут декретный отпуск Срок действия квоты на ввоз сахара в Казахстан продлят до конца года

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