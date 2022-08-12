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День Абая отметили в Восточном Казахстане

мероприятия ВКО день Абая Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО
10 августа в Казахстане отметили День Абая – День великого мыслителя, поэта, реформатора литературы и культуры степи, основоположника казахской литературы в современном ее виде.

В Восточно-Казахстанской области прошли мероприятия в честь 177-летия композитора и общественного деятеля.

мероприятие

Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО

День рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

Чтобы увековечить память и передать потомкам его величайшее наследие, мы отреставрировали музей и мемориальный комплекс, посвященный Абаю. И сегодня это не просто архитектурные сооружения, но и научные центры, которые соответствуют всем современным требованиям, в них работают по новейшим технологиям, и есть возможность не только ознакомиться с биографией и творчеством Абая, но и заниматься научными изысканиями. Я убежден, что этот праздник уже стал днем вдохновения, духовного развития и полета творческой мысли. От всей души поздравляю казахстанцев с Днем Абая! – написал на своей странице в Instagram аким ВКО Даниал Ахметов.

день Абая

Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО

Проведение духовно-просветительских мероприятий, возложение цветов к памятнику великого предка, организация челленджей по чтению его произведений уже стало доброй традицией среди любителей литературы, искусства, художественного слова и других жителей региона. В рамках этого в областной библиотеке им. А.С. Пушкина в Усть-Каменогорске состоялось открытие цикла культурных мероприятий «Абай даналықтың дара шыңы».

мероприятия

Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО

Сегодня у нас запланированы книжная выставка, посвященная жизни и творчеству Абая, различные мероприятия для детей – это разгадывание кроссвордов, викторины, конкурсы по играм тогызкумалак и шахматы, – рассказала специалист отдела рекламы областной библиотеки им. А.С. Пушкина Гульмира Махмеджанова.

праздник день Абая

Фото: пресс-служба Инфоцентра ВКО

Отметим, что в каждом уголке Восточного Казахстана, во всех городах и районах области в этот день всегда звучат стихи, слова назидания, исполняются песни поэта и ставятся спектакли о жизни Абая, а историки и литературоведы проводят конференции и семинары, раскрывая новые грани творчества и философии великого сына степи.

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