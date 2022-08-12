В одном из районов Алматы часть зданий на неделю отключат от горячей воды

Фото: pexels

В Алатауском районе Алматы часть зданий на неделю отключат от горячей воды, сообщает Zakon.kz.

С 18 по 26 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Алатауского района в контуре улиц Аркалык – БАК – Бауыржана Момышулы. ТОО «Алматинские тепловые сети» По информации компании, ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Читайте также Мужчины из каких регионов Казахстана чаще берут декретный отпуск Срок действия квоты на ввоз сахара в Казахстан продлят до конца года

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